「日経225先物」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万7586枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7586枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17586( 15239)
ソシエテジェネラル証券 10455( 10120)
バークレイズ証券 8349( 8328)
ゴールドマン証券 2698( 2290)
JPモルガン証券 2410( 1848)
サスケハナ・ホンコン 1848( 1848)
野村証券 4633( 1561)
SBI証券 3091( 1410)
楽天証券 1800( 1366)
インタラクティブ証券 1136( 1136)
三菱UFJ証券 1747( 1013)
日産証券 1170( 957)
モルガンMUFG証券 940( 895)
BNPパリバ証券 900( 803)
松井証券 793( 793)
ドイツ証券 743( 743)
ビーオブエー証券 1308( 731)
みずほ証券 866( 448)
UBS証券 717( 372)
SMBC日興証券 377( 265)
大和証券 668( 0)
三菱UFJeスマート 80( 0)
岡三証券 60( 0)
HSBC証券 20( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
日産証券 19( 19)
楽天証券 19( 15)
SBI証券 22( 12)
JPモルガン証券 11( 11)
バークレイズ証券 11( 11)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17586( 15239)
ソシエテジェネラル証券 10455( 10120)
バークレイズ証券 8349( 8328)
ゴールドマン証券 2698( 2290)
JPモルガン証券 2410( 1848)
サスケハナ・ホンコン 1848( 1848)
野村証券 4633( 1561)
SBI証券 3091( 1410)
楽天証券 1800( 1366)
インタラクティブ証券 1136( 1136)
三菱UFJ証券 1747( 1013)
日産証券 1170( 957)
モルガンMUFG証券 940( 895)
BNPパリバ証券 900( 803)
松井証券 793( 793)
ドイツ証券 743( 743)
ビーオブエー証券 1308( 731)
みずほ証券 866( 448)
UBS証券 717( 372)
SMBC日興証券 377( 265)
大和証券 668( 0)
三菱UFJeスマート 80( 0)
岡三証券 60( 0)
HSBC証券 20( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
日産証券 19( 19)
楽天証券 19( 15)
SBI証券 22( 12)
JPモルガン証券 11( 11)
バークレイズ証券 11( 11)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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