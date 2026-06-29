　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7586枚だった。

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 17586(　 15239)
ソシエテジェネラル証券　　　 10455(　 10120)
バークレイズ証券　　　　　　　8349(　　8328)
ゴールドマン証券　　　　　　　2698(　　2290)
JPモルガン証券　　　　　　　　2410(　　1848)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1848(　　1848)
野村証券　　　　　　　　　　　4633(　　1561)
SBI証券　　　　　　　 　　　　3091(　　1410)
楽天証券　　　　　　　　　　　1800(　　1366)
インタラクティブ証券　　　　　1136(　　1136)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　1747(　　1013)
日産証券　　　　　　　　　　　1170(　　 957)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 940(　　 895)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 900(　　 803)
松井証券　　　　　　　　　　　 793(　　 793)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 743(　　 743)
ビーオブエー証券　　　　　　　1308(　　 731)
みずほ証券　　　　　　　　　　 866(　　 448)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 717(　　 372)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 377(　　 265)
大和証券　　　　　　　　　　　 668(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　80(　　　 0)
岡三証券　　　　　　　　　　　　60(　　　 0)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　20(　　　 0)

◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　54(　　　54)
ソシエテジェネラル証券　　　　　47(　　　47)
日産証券　　　　　　　　　　　　19(　　　19)
楽天証券　　　　　　　　　　　　19(　　　15)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　　11(　　　11)
バークレイズ証券　　　　　　　　11(　　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　　 5)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース