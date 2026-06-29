今さら聞けない？「平気で人に迷惑をかける人」の意外な心理7選と、賢く身を守るための正しい対処法

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【問題児】嫌がらせしすぎ…。平気で人に迷惑をかけるタイプの心理7選と対処法」と題した動画を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、平気で人に迷惑をかける人の共通する心理と、その適切な対処法について解説している。



Ryota氏はまず、人に迷惑をかける人に共通する心理として「精神的に成長していない」ことを挙げる。「自分以外を考えられるようになる」という精神的な成長が不十分なため、結果的に自己中心的な行動を取ってしまうと指摘した。



続いて、「自分だけは許されると思っている」「自分のことしか考えていない」といった特徴に言及する。自分が世界の中心であり、他人は自分の要求を満たす存在だと認識しているため、ルールを破っても自分だけは特別だと都合よく解釈し、周囲を振り回す行動を平気で取ると説明した。



さらに、他人の感情が理解できない「感情への共感ができない」状態や、人間関係を「支配・損得」で見ている心理についても解説。相手を対等な人としてではなく、「何ができて自分にどういう得が発生するのか」で評価していると語った。また、本来の価値に対して過剰に「プライドが高い」ことや、自分の失敗を親や遺伝、他人のせいにして文句ばかりを言う「すべて他責思考」も、人に迷惑をかける要因になっていると分析した。



これらのタイプに対する具体的な対処法として、Ryota氏は「迷惑の度に距離を離そう」と結論付ける。相手が謝罪したとしても、迷惑をかけられる回数が増えれば精神的に疲弊してしまうと警告。自分が納得できる程度まで物理的・心理的に距離を取り、相手の行動を仕組みやルールでカバーすることが、人間関係の負担を減らす賢明な手段であると締めくくった。