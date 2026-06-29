俳優の市川由衣さんが6月29日、自身のインスタグラムで『アミューズクリエイティブスタジオ』に所属することを発表しました。

【写真を見る】【 市川由衣 】 「心機一転、新たな気持ちで」事務所所属を発表 「作品を通して恩返し出来るよう頑張ります」5月に前事務所を退所





前回の投稿で、「節目の年を迎え、これからの人生について今一度見つめ直した時、新たな場所で挑戦していきたいと決意いたしました」と、前所属事務所からの退所を発表していた市川さん。



今回の投稿では「前回の投稿に温もり溢れるメッセージをいただき、ありがとうございました。」と、感謝から書き出すと、「私、市川由衣は、6月29日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました。」と、報告しました。









また、「心機一転、新たな気持ちで精進して参ります。」と、決意の一文も投稿。「応援してくださる皆さまに、作品を通して恩返し出来るよう頑張ります。これからもよろしくお願いいたします！」と、真摯に綴っています。









新しい所属事務所「アミューズクリエイティブスタジオ」には、市毛良枝さん、森雪之丞さん、礒部花凜さんらが所属しています。



【担当：芸能情報ステーション】