熊本空港を運営する熊本国際空港と熊本県は２８日、７月１日からパスポート取得にかかる費用の一部を補助するキャンペーンを始めると明らかにした。

新規取得や更新で最大８０００円を補助する。国際線の利用を促進し、路線の維持や拡大につなげる。

国が手数料を引き下げるのに合わせた措置で、県内居住者が対象。年度内に熊本空港を発着する国際線を利用するなどの条件がある。オンラインで申請すれば１０年有効（８９００円）が実質９００円、５年（４４００円）が４００円となる。複数で一部の国際線を利用した場合、１人あたり５０００円をキャッシュバックする助成なども展開する。

熊本空港では、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の進出以降、国際線の就航が相次ぎ、台北や韓国・仁川（インチョン）などに週４６便が運航。一方、２０２５年末時点の県民１人あたりのパスポート保有率は１２・４％で、全国平均（１８・２％）を下回る。

パスポートの「値下げ」で誘客しようと、台湾観光協会は２８日、熊本市で初めてのイベントを開いた。台湾の航空会社やホテルがブースやステージで、食や自然といった魅力を伝えた。同協会の蔡易軒副秘書長は「熊本空港には台湾の四つの都市に路線が就航していて異例。パスポートが取得しやすい機会にぜひ遊びに来てほしい」と話した。