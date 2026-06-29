豪ドル、NZドルともに落ち着いた動き＝オセアニア為替概況 豪ドル、NZドルともに落ち着いた動き＝オセアニア為替概況

豪ドル、NZドルともに落ち着いた動き＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで0.6900ドルばさみ、、先週後半からのレンジ内で推移で、上下ともに目立った動きを見せていない。NZドルも同様に対ドルで落ち着いた動き、先週水曜日に0.5650ドルを割り込んだ後、0.5650ドルを挟んでの上下。今日は早朝に0.5673ドルと、取引が薄い中で買いが入る場面も続かず。



対円でも基本的にはレンジ取引。豪ドル円は111.50円前後での推移が続いた。NZドル円は91円台前半中心の推移。早朝のNZドル買い局面で91.78円を付けたが、すぐに91.30円台に戻してその後は91円台前半も見合いに復した。



今週の主な予定

豪州

07/01 10:30 住宅建設許可 （5月） 前回 -3.4% （前月比）

07/02 10:30 貿易収支 （5月） 前回 17.91億豪ドル

NZ

06/30 10:00 ANZ企業信頼感 （6月） 前回 10.0

07/02 07:45 住宅建設許可 （5月） 前回 10.9% （前月比）

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