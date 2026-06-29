エヴァ・グリーンがNetflixドラマ『ウェンズデー』撮影中の事故で病院搬送 撮影中断
『007／カジノ・ロワイヤル』や『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』で知られるエヴァ・グリーンが、Netflixドラマ『ウェンズデー』の撮影中に事故に遭い、病院に緊急搬送された。撮影は一時中断し、スケジュールが組み直されたそうだ。
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The Sunによると、英ダブリン近郊で撮影をしていた時に事故が起きたといい、関係者は「本当にひどい状況でした。エヴァがけがを負い、明らかに痛そうにしていたので、プロデューサーたちが大事を取りました。救急車が呼ばれ、エヴァは病院に搬送されました」とコメント。脚をけがしたというエヴァは病院で治療を受け、順調に回復しているそうだ。
ティム・バートンが監督・製作総指揮を務める本作は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女ウェンズデー・アダムス（ジェナ・オルテガ）を主人公にしたダークファンタジー＆ミステリー。
『ダーク・シャドウ』と『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』『ダンボ』でバートン監督とタッグを組んでいるエヴァは、キャサリン・ゼタ＝ジョーンズ演じるモーティシア・アダムスの妹で、長年行方不明になっていたオフィーリア役を演じる。出演が発表された昨年11月、エヴァは、「アダムス・ファミリーに私ならではの奇抜さを加えるのが待ちきれません」と語っていた。
シーズン3には、ジェナやキャサリンらが続投するほか、『ゲーム・オブ・スローンズ』のレナ・ヘディや『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』のジェームズ・ランス、『セント・エルモス・ファイアー』のアンドリュー・マッカーシー、バートン監督作常連のウィノナ・ライダーらがゲスト出演する。
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The Sunによると、英ダブリン近郊で撮影をしていた時に事故が起きたといい、関係者は「本当にひどい状況でした。エヴァがけがを負い、明らかに痛そうにしていたので、プロデューサーたちが大事を取りました。救急車が呼ばれ、エヴァは病院に搬送されました」とコメント。脚をけがしたというエヴァは病院で治療を受け、順調に回復しているそうだ。
『ダーク・シャドウ』と『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』『ダンボ』でバートン監督とタッグを組んでいるエヴァは、キャサリン・ゼタ＝ジョーンズ演じるモーティシア・アダムスの妹で、長年行方不明になっていたオフィーリア役を演じる。出演が発表された昨年11月、エヴァは、「アダムス・ファミリーに私ならではの奇抜さを加えるのが待ちきれません」と語っていた。
シーズン3には、ジェナやキャサリンらが続投するほか、『ゲーム・オブ・スローンズ』のレナ・ヘディや『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』のジェームズ・ランス、『セント・エルモス・ファイアー』のアンドリュー・マッカーシー、バートン監督作常連のウィノナ・ライダーらがゲスト出演する。