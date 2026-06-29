KEY TO LITが喜びのコメント！ 「テレ東系卓球スペシャルサポーター」に就任
KEY TO LITが、「テレ東系卓球スペシャルサポーター」に就任することが決定。メンバーの岩崎大昇・井上瑞稀・中村嶺亜・猪狩蒼弥・佐々木大光からコメントが到着した。
【写真】KEY TO LIT初の地上波特番『キテレツキテル!?』番組カット
テレ東・BSテレ東では世界の頂点が決まる『世界卓球』をはじめ『WTTチャンピオンズ横浜』『ITTF混合団体ワールドカップ』など、年間を通して注目の卓球大会を多数放送。
今年5月の『世界卓球団体戦』での男女ダブル銀メダル獲得など日本代表の躍進に日本中が沸くなか、このたび卓球を更に盛り上げる「テレ東系卓球スペシャルサポーター」にKEY TO LITが就任した。
KEY TO LITは、8月4日開幕の『WTTチャンピオンズ横浜』に向けて、テレ東系の人気番組への出演や、当日の放送番組をメンバーが紹介する「縦流れ番宣」にも登場を予定しているほか、公式XやInstagramとも連動し、地上波・SNSなどさまざまな方面から年間を通して卓球を盛り上げる。
岩崎は「今回の就任はすごく嬉しいです。しかも8月に行われるWTTチャンピオンズ横浜は僕の地元で開催されるので、そのタイミングで応援させていただけるのはとても光栄です。僕自身卓球が大好きですし、よく遊びでプレーしたりもしているので、選手たちの卓球を生で見られることがすごく楽しみです。卓球の楽しさや素晴らしさを世にもっともっと広げて、この大会を盛り上げられたらと思っています」とコメント。
井上は「同じ世代の選手の皆さんと一緒に卓球を盛り上げていけることがすごく嬉しいですし、精一杯頑張りたいなと思います。卓球は体格差や男女差を気にせずどなたでも手軽に楽しめるし、知っていけば知っていくほど奥が深いスポーツだと思います。僕も正直、まだまだ知識が少ないので、これから勉強していきながら、皆さんと同じ目線で卓球の楽しさを伝えていけたらなと思います」と意気込んでいる。
中村は「率直にものすごく嬉しいですし、やっぱり卓球という昔から身近で、誰でも一度は触れたことがあるスポーツを盛り上げる役割を任せてもらったのはすごく光栄です。まだ始まったばかりですけれども、少しずつ卓球のことを詳しく知っていきたいなと思います。少しでも僕たちの力で卓球を広められたら嬉しいですし、僕たちもそれと一緒に成長していけたらなと思います」と言葉を寄せた。
猪狩は「今回テレ東系卓球スペシャルサポーターを務めさせていただけることになり嬉しいです。日本だけではなく、いろんな国から集まってくる大会のサポーターということなので、与えていただいた任務の大きさを感じながら、しっかりと盛り上げていけたらなと思いますし、自分自身もしっかり楽しめたらなと思っています」と気合十分。
佐々木は「スポーツのスペシャルサポーターを務める日がくるとは夢にも思っていなかったので、それが卓球という身近にあるスポーツということで本当に嬉しいです。これからどんどんまた卓球の奥深さを知っていけたら嬉しいですし、自分たちの力が少しでも卓球の盛り上がりに繋がるように頑張りたいと思います」としている。
『WTTチャンピオンズ横浜』は、テレビ東京系にて8月5日から連日生中継。BSテレ東は8月4日から生中継。
※岩崎大昇の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】KEY TO LIT初の地上波特番『キテレツキテル!?』番組カット
テレ東・BSテレ東では世界の頂点が決まる『世界卓球』をはじめ『WTTチャンピオンズ横浜』『ITTF混合団体ワールドカップ』など、年間を通して注目の卓球大会を多数放送。
今年5月の『世界卓球団体戦』での男女ダブル銀メダル獲得など日本代表の躍進に日本中が沸くなか、このたび卓球を更に盛り上げる「テレ東系卓球スペシャルサポーター」にKEY TO LITが就任した。
岩崎は「今回の就任はすごく嬉しいです。しかも8月に行われるWTTチャンピオンズ横浜は僕の地元で開催されるので、そのタイミングで応援させていただけるのはとても光栄です。僕自身卓球が大好きですし、よく遊びでプレーしたりもしているので、選手たちの卓球を生で見られることがすごく楽しみです。卓球の楽しさや素晴らしさを世にもっともっと広げて、この大会を盛り上げられたらと思っています」とコメント。
井上は「同じ世代の選手の皆さんと一緒に卓球を盛り上げていけることがすごく嬉しいですし、精一杯頑張りたいなと思います。卓球は体格差や男女差を気にせずどなたでも手軽に楽しめるし、知っていけば知っていくほど奥が深いスポーツだと思います。僕も正直、まだまだ知識が少ないので、これから勉強していきながら、皆さんと同じ目線で卓球の楽しさを伝えていけたらなと思います」と意気込んでいる。
中村は「率直にものすごく嬉しいですし、やっぱり卓球という昔から身近で、誰でも一度は触れたことがあるスポーツを盛り上げる役割を任せてもらったのはすごく光栄です。まだ始まったばかりですけれども、少しずつ卓球のことを詳しく知っていきたいなと思います。少しでも僕たちの力で卓球を広められたら嬉しいですし、僕たちもそれと一緒に成長していけたらなと思います」と言葉を寄せた。
猪狩は「今回テレ東系卓球スペシャルサポーターを務めさせていただけることになり嬉しいです。日本だけではなく、いろんな国から集まってくる大会のサポーターということなので、与えていただいた任務の大きさを感じながら、しっかりと盛り上げていけたらなと思いますし、自分自身もしっかり楽しめたらなと思っています」と気合十分。
佐々木は「スポーツのスペシャルサポーターを務める日がくるとは夢にも思っていなかったので、それが卓球という身近にあるスポーツということで本当に嬉しいです。これからどんどんまた卓球の奥深さを知っていけたら嬉しいですし、自分たちの力が少しでも卓球の盛り上がりに繋がるように頑張りたいと思います」としている。
『WTTチャンピオンズ横浜』は、テレビ東京系にて8月5日から連日生中継。BSテレ東は8月4日から生中継。
※岩崎大昇の「崎」は「たつさき」が正式表記