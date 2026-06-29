【ゼッテリア】北海道産じゃがいも使用「ジャーマンポテトパイ」発売、粗挽きペッパーがアクセント

ゼッテリアは、北海道産じゃがいもを使用した新商品「ジャーマンポテトパイ」を7月1日から期間限定で販売する。価格は260円(税込)。

「ジャーマンポテトパイ」は、一度フライしてホクホク食感に仕上げた北海道産じゃがいもに、ベーコンやタマネギを合わせたフィリングを包み、粗挽きペッパーを効かせた食事系パイ。サクサクのパイ生地とスパイシーな味わいが特徴で、ランチのプラス一品や軽食として楽しめる。

あわせて、えびの食感と特製タルタルソースを楽しめる「ポップコーンシュリンプ〜タルタルソース〜」も引き続き販売する。

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〈商品概要(価格は税込)〉

◆ジャーマンポテトパイ

北海道産じゃがいもにベーコンとタマネギを合わせ、粗挽きペッパーでスパイシーに仕上げたサクサク食感の食事パイ。

価格:260円

◆ポップコーンシュリンプ〜タルタルソース〜(3尾入り)

プリプリのえびとサクサクの衣、特製タルタルソースを楽しめるサイドメニュー。

価格:320円

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◆ポップコーンシュリンプ〜タルタルソース〜(5尾入り)

価格:490円

※一部店舗を除く268店舗で販売予定(6月29日時点)。

〈販売概要〉

発売日:2026年7月1日

販売店舗:一部店舗を除くゼッテリア268店舗(6月29日時点)