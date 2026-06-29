【ゼッテリア】北海道産じゃがいも使用「ジャーマンポテトパイ」発売、粗挽きペッパーがアクセント
ゼッテリアは、北海道産じゃがいもを使用した新商品「ジャーマンポテトパイ」を7月1日から期間限定で販売する。価格は260円(税込)。
「ジャーマンポテトパイ」は、一度フライしてホクホク食感に仕上げた北海道産じゃがいもに、ベーコンやタマネギを合わせたフィリングを包み、粗挽きペッパーを効かせた食事系パイ。サクサクのパイ生地とスパイシーな味わいが特徴で、ランチのプラス一品や軽食として楽しめる。
あわせて、えびの食感と特製タルタルソースを楽しめる「ポップコーンシュリンプ〜タルタルソース〜」も引き続き販売する。
◆ジャーマンポテトパイ
北海道産じゃがいもにベーコンとタマネギを合わせ、粗挽きペッパーでスパイシーに仕上げたサクサク食感の食事パイ。
価格:260円
◆ポップコーンシュリンプ〜タルタルソース〜(3尾入り)
プリプリのえびとサクサクの衣、特製タルタルソースを楽しめるサイドメニュー。
価格:320円
「ポップコーンシュリンプ〜タルタルソース〜」の画像はこちら
◆ポップコーンシュリンプ〜タルタルソース〜(5尾入り)
価格:490円
※一部店舗を除く268店舗で販売予定(6月29日時点)。〈販売概要〉
発売日:2026年7月1日
販売店舗:一部店舗を除くゼッテリア268店舗(6月29日時点)