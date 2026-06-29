お口と姿勢の専門家が解説！子供の悪い座り姿勢は基礎工事である「呼吸と嚥下」から見直すべし

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」にて「【1歳～】座るのが苦手な赤ちゃん必見！正しい姿勢の作り方」と題した動画を公開した。動画では、子供の椅子の座り姿勢が崩れる原因と、その根本的な解決策について解説している。



まい先生は、子供が椅子に座る際に、横にずれたり、足を上げたり、前に倒れ込んだりする状態について言及。このような姿勢の崩れをその場しのぎで直そうとしても「ほぼほぼそこだけ直しても無駄」だと断言する。その理由は、姿勢保持にはずり這いやハイハイなどより前の段階、「上流のOS」が関わっているためだと語った。



さらに、その最も上流にあるのが「呼吸と嚥下」であると説明する。お座りを保持するためには、横隔膜や腹横筋、骨盤底筋によって作られる「腹圧」という体幹支持のバランスが必要となる。これらは呼吸や嚥下（飲み込み）と密接に連動しており、この「基礎工事」が不安定なままだと、その上に成り立つお座りなどの運動発達にも影響が出ると解説した。



具体的な対策として、まい先生は日常の環境や習慣の見直しを提案。ミルクを飲む際に口を深めに含ませて鼻呼吸を促すことや、反り返りが強い子には本人が楽しく「丸まれるような遊び」を取り入れることを推奨している。また、呼吸が浅く速い緊張状態にある子には、ゆっくりとした時間を過ごさせるなど、環境を変える工夫も有効であると述べた。



「ぐにゃっとなっちゃう方は基礎工事から」とまい先生は結論付ける。表面的な姿勢の悪さに着目するのではなく、日々の呼吸や食事の様子から体の土台を見直すことが、子供の健やかな発育と正しい姿勢作りへの近道になりそうだ。