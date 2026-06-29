「合コンであがいてる」二瓶有加、結婚相手の希望年収告白 スタジオツッコミ「生々しすぎるわ（笑）！」
テレビ朝日系バラエティー『しくじり先生 俺みたいになるな!!』が26日に放送され、“婚活のプロ”植草美幸氏が初登壇した。番組では“令和の婚活で失敗する人に共通する特徴”を解説した。
【写真】”人気アイドル”としても活動する二瓶有加
生徒役には、YouTubeで“下ネタがツボの女優”としてブレークし、『九条の大罪』（Netflix）でも話題をふりまいた二瓶有加、元AKB48メンバーの福留光帆、お笑い芸人のカーネーション・吉田結衣ら独身女子が集結し、それぞれ結婚観をぶっちゃける場面があった。
東京・表参道で結婚相談所を開設、代表だけで年間2000件以上のカウンセリングを担当しているカリスマ婚活アドバイザー・植草氏。その“辛口指導”が話題となり、さまざまなメディアで活躍している。そんな植草氏は授業冒頭、「今、戦後最大の結婚危機を迎えています。恋愛・結婚を望む独身男女の約4人にひとりは婚活サービスを利用しています」と、結婚をめぐる現在の環境について説明。昭和の時代は縁を取り持ってくれる親切な人たちが多くいたものの、現代ではそれがセクハラになってしまうため、“自分プロデュース”で結婚しなくてはならず、結婚がしにくい時代になっていると話した。
俳優＆アイドルでありながら、“婚活”を宣言している二瓶有加は、「結婚式に行っても“マッチング婚”、“アプリ婚”が多いです」と最近の実感を吐露。「マッチングアプリを入れている？」と聞かれると、「いちおう芸能人なんで…入れてはいないです。だからこそ、合コンとか古来のやり方でどうにか頑張ろうとあがいています」と自身の婚活の現状を激白した。
植草先生はまた、「婚活でしくじり続けると、結婚相談所をさまよって、お金と時間を無駄にして性格もどんどん悪くなる“婚活ゾンビ”になる」と警鐘を鳴らし、結婚相談所を渡り歩く婚活ゾンビにならないよう、“婚活でしくじる人の特徴”について解説していった。
そのひとつめが、“圧倒的な高望み”。先生によれば、“年収3000万円の人がいい”など、「自分の身の丈にあった条件を出さないで、ハイスペックな条件を設定してくる人」が多くいるそう。ここで相手の年収の希望ラインはあるかと聞かれた二瓶は、「えっと…リアルでいいんですか？」とためらいながらも「…まぁ…1500万円くらい」と本音をズバリ打ち明け、オードリー・若林正恭に「生々しすぎるわ（笑）！」とツッコまれていた。
一方、カーネーション・吉田結衣は「私は自分（の収入）と足して世帯年収が800〜900（万円）だったらいいなと思ってます」と模範解答。ところが、植草先生から「それは表向きだと思います。本当は心の中では違うと思う」と疑われ、「なんでそんなこと言われなきゃいけないの？」とキレていた。
婚活でしくじる人のもうひとつの特徴は、“自分の写真を加工してとにかく盛る”。ここでも、二瓶は普段から写真を加工がちなことを告白。「私がやるのは…まずは、“肌質”を変える。撮る段階で目が大きくなる状態にして、エラを削りますね。あと、脚も長くしますね。マネジャーによく注意されるんですよね、それで…」とあっけらかんと話し、またも若林から「めちゃくちゃやってんな！」とツッコミをくらっていた。
一方、現在22歳の福留光帆は25〜26歳で結婚したいと願望を明かしたところ、植草先生から「じゃあ、あと2年ぐらいしたらダッシュで（婚活）いきましょう。ダラダラやるのは疲れちゃうのでよろしくない。1年で頑張りましょう」とアドバイスされていた。
なお、番組は『ABEMA』で配信中。7月3日は植草氏の授業後半戦をABEMAで放送。いざお見合いになったとき、どんな人がしくじるのか、婚活現場のリアルについて講義する。さらに、婚活での“モテ仕草”を植草氏が実演し、生徒たちが実践する。
【写真】”人気アイドル”としても活動する二瓶有加
生徒役には、YouTubeで“下ネタがツボの女優”としてブレークし、『九条の大罪』（Netflix）でも話題をふりまいた二瓶有加、元AKB48メンバーの福留光帆、お笑い芸人のカーネーション・吉田結衣ら独身女子が集結し、それぞれ結婚観をぶっちゃける場面があった。
俳優＆アイドルでありながら、“婚活”を宣言している二瓶有加は、「結婚式に行っても“マッチング婚”、“アプリ婚”が多いです」と最近の実感を吐露。「マッチングアプリを入れている？」と聞かれると、「いちおう芸能人なんで…入れてはいないです。だからこそ、合コンとか古来のやり方でどうにか頑張ろうとあがいています」と自身の婚活の現状を激白した。
植草先生はまた、「婚活でしくじり続けると、結婚相談所をさまよって、お金と時間を無駄にして性格もどんどん悪くなる“婚活ゾンビ”になる」と警鐘を鳴らし、結婚相談所を渡り歩く婚活ゾンビにならないよう、“婚活でしくじる人の特徴”について解説していった。
そのひとつめが、“圧倒的な高望み”。先生によれば、“年収3000万円の人がいい”など、「自分の身の丈にあった条件を出さないで、ハイスペックな条件を設定してくる人」が多くいるそう。ここで相手の年収の希望ラインはあるかと聞かれた二瓶は、「えっと…リアルでいいんですか？」とためらいながらも「…まぁ…1500万円くらい」と本音をズバリ打ち明け、オードリー・若林正恭に「生々しすぎるわ（笑）！」とツッコまれていた。
一方、カーネーション・吉田結衣は「私は自分（の収入）と足して世帯年収が800〜900（万円）だったらいいなと思ってます」と模範解答。ところが、植草先生から「それは表向きだと思います。本当は心の中では違うと思う」と疑われ、「なんでそんなこと言われなきゃいけないの？」とキレていた。
婚活でしくじる人のもうひとつの特徴は、“自分の写真を加工してとにかく盛る”。ここでも、二瓶は普段から写真を加工がちなことを告白。「私がやるのは…まずは、“肌質”を変える。撮る段階で目が大きくなる状態にして、エラを削りますね。あと、脚も長くしますね。マネジャーによく注意されるんですよね、それで…」とあっけらかんと話し、またも若林から「めちゃくちゃやってんな！」とツッコミをくらっていた。
一方、現在22歳の福留光帆は25〜26歳で結婚したいと願望を明かしたところ、植草先生から「じゃあ、あと2年ぐらいしたらダッシュで（婚活）いきましょう。ダラダラやるのは疲れちゃうのでよろしくない。1年で頑張りましょう」とアドバイスされていた。
なお、番組は『ABEMA』で配信中。7月3日は植草氏の授業後半戦をABEMAで放送。いざお見合いになったとき、どんな人がしくじるのか、婚活現場のリアルについて講義する。さらに、婚活での“モテ仕草”を植草氏が実演し、生徒たちが実践する。