Ｓｙｎｓが大幅反発、自社１０機目の小型ＳＡＲ衛星の軌道導入に成功 Ｓｙｎｓが大幅反発、自社１０機目の小型ＳＡＲ衛星の軌道導入に成功

Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A.T>が大幅高で５日ぶりに反発している。この日、自社１０機目の小型ＳＡＲ（合成開口レーダー）衛星「ＳｔｒｉＸ」シリーズの軌道投入とアンテナ展開に成功したと発表しており、好材料視されている。



同衛星は、日本時間６月２７日２時４３分に、ニュージーランドのマヒア半島にあるロケット・ラボ＜RKLB＞の発射場から「Ｅｌｅｃｔｒｏｎ」ロケットにより打ち上げられ、アンテナ展開に成功、試験のための通信が正常に機能し、制御可能であることを確認した。今後は数カ月をかけて、観測やデータ取得をはじめとする機能検証を実施する予定という。なお、同件による業績への影響は２６年１２月期業績予想に織り込み済みとしている。



出所：MINKABU PRESS