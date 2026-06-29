『も〜っと！おジャ魔女どれみ』「スウィートポロン」が大人向けなりきり玩具で登場! マジカルステージ発動シーンも再現
バンダイスピリッツは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『も〜っと！おジャ魔女どれみ』の大人向けなりきり玩具「Special Memorize も〜っと！おジャ魔女どれみ スウィートポロン」(8,360円)を発売する。予約期間は6月29日16時〜8月17日23時予定。発送は2027年1月。
本商品は、2001年放送のアニメ『も〜っと！おジャ魔女どれみ』に登場する「スウィートポロン」を、大人向けのなりきり玩具として初商品化したもの。金色メッキ加工を施した豪華仕様で、作品の世界観を感じられるデザインに仕上げている。
本体には、当時の魔法のメロディを搭載。裏面のボタンを押すと本体が発光し、魔法の素がくるくると浮かび上がる演出が楽しめる。さらに、マジカルステージのメロディも収録している。
(c)東映アニメーション
本商品は、2001年放送のアニメ『も〜っと！おジャ魔女どれみ』に登場する「スウィートポロン」を、大人向けのなりきり玩具として初商品化したもの。金色メッキ加工を施した豪華仕様で、作品の世界観を感じられるデザインに仕上げている。
本体には、当時の魔法のメロディを搭載。裏面のボタンを押すと本体が発光し、魔法の素がくるくると浮かび上がる演出が楽しめる。さらに、マジカルステージのメロディも収録している。
(c)東映アニメーション