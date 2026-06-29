歌舞伎役者の中村獅童（５３）、２９日、都内で行われたアジア・ラゲージ「ＫＡＢＵＫＩ」新ＷＥＢ ＣＭ発表イベントにＣＭに出演した息子で歌舞伎役者の中村陽喜（８）、中村夏幹（６）とともに登壇した。

ＣＭでは陽喜、夏幹が白スーツ姿でのダンスや、歌舞伎衣装での見得などを披露。感想を求められた父の獅童は「まあ、僕がやったらもっと上手かなと思います。ちょっとライバル心と言いますか、獅童がやった方がもっと良かったんじゃないかなと思いますけど」と辛口の評価だった。

このＣＭに、獅童は出演しておらず「完成した作品を見て、あらためて自分は出ていないんだな、出てないのにここにいるんだなと。（子供たちの）バーター感が強いのが僕の気持ちを若干沈めていますよね」と語る。

愛息たちの活躍に「親としてはうれしい」と話す反面、「やっぱり舞台上に立ったら、ライバルですし。親子ではなく対役者という見方になるので。ライバル心がメラメラと強くなって」と心境を明かした。

それでも夏幹が「（一緒に）出たかったです」と話すと、獅童は「ここ１カ月、なっちゃんがパパっ子になってきて。『子連れ狼』というお芝居をやってからなんですけど。多分今、一緒に出たかったというのは本心だと思います」と父親の顔に戻り、目尻を下げていた。