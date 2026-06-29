「我々の守備陣にとって脅威となる」ブラジルとの大一番！ 対戦国メディアが警戒する森保J戦士は？「日本の頭脳だ」【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で強豪ブラジルと対戦する。
この大一番を前に、対戦国ブラジルのメディア『BOLAVIP』は、「日本は技術的かつフィジカル的なサッカーを展開しており、試合開始から終了まで激しい戦いが予想される。このアジアチームは絶好調で、選手たちのコンディションも万全だ」と森保ジャパンを分析する。
続けて「それを踏まえると、ブラジルは試合の流れを左右する可能性のある日本の重要な選手たちに警戒する必要がある」とし、次のように伝えた。
「注目の１人は、絶好調のストライカー上田綺世だ。チュニジア戦では２ゴール・１アシストを記録し、日本の攻撃の要として活躍した。そしてもう一人は、日本の頭脳とも言える鎌田大地だ。彼は今大会ですでに２ゴールを挙げており、攻撃の組み立て役を担っている」
また中村敬斗、堂安律、前田大然も名指しで警戒。こう紹介している。
中村
「このアタッカーは昨シーズン、スタッド・ドゥ・ランスで14ゴールを挙げ、今大会でもすでに１ゴール・１アシストを記録している。彼の動きと決定力は、ブラジルの守備陣にとって脅威となる可能性がある」
堂安
「優れた技術を持ち、スウェーデン戦でアシストを記録している彼は、日本の中でも特に創造性豊かな選手の一人だ。個のプレーで試合の流れを変えることができる」
前田
「つねに脅威となる存在だろう。セルティックのスコットランドリーグ優勝に大きく貢献したこのストライカーは、絶好調で日本チームに合流している」
運命の一戦は日本時間で30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この大一番を前に、対戦国ブラジルのメディア『BOLAVIP』は、「日本は技術的かつフィジカル的なサッカーを展開しており、試合開始から終了まで激しい戦いが予想される。このアジアチームは絶好調で、選手たちのコンディションも万全だ」と森保ジャパンを分析する。
続けて「それを踏まえると、ブラジルは試合の流れを左右する可能性のある日本の重要な選手たちに警戒する必要がある」とし、次のように伝えた。
また中村敬斗、堂安律、前田大然も名指しで警戒。こう紹介している。
中村
「このアタッカーは昨シーズン、スタッド・ドゥ・ランスで14ゴールを挙げ、今大会でもすでに１ゴール・１アシストを記録している。彼の動きと決定力は、ブラジルの守備陣にとって脅威となる可能性がある」
堂安
「優れた技術を持ち、スウェーデン戦でアシストを記録している彼は、日本の中でも特に創造性豊かな選手の一人だ。個のプレーで試合の流れを変えることができる」
前田
「つねに脅威となる存在だろう。セルティックのスコットランドリーグ優勝に大きく貢献したこのストライカーは、絶好調で日本チームに合流している」
運命の一戦は日本時間で30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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