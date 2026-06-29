サッカー北中米W杯

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は28日（日本時間29日）に決勝トーナメントの戦いが始まった。27日（同28日）までの1次リーグでは様々な会場にFIFAのトップが出没。Xで「何人いるんだ」など騒然となったが、移動の実態が明らかになった。

史上最多48か国が参加した今大会。米国、カナダ、メキシコの共催で、開催都市は16都市に及ぶ。1次リーグの拡大により、試合数も過去最多となった。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、様々な会場に出没。瞬間移動しているようにも映り、Xでは「何人いるんだ」などの声が上がっていたが、英公共放送「BBCスポーツ」が同会長の移動について伝えている。

「インファンティーノ会長は、大会のグループステージ期間中、1日に2試合を観戦する日が何度もあり、その試合会場はしばしば数百マイル離れた都市にあった。また、日によっては3回に分けて飛行機で移動したこともあった」

BBCスポーツはFIFAや同会長と関連があるプライベートジェットの動向を追跡。「BBCの分析によると、このプライベートジェットは大会開幕から6月27日までの間に、少なくとも3万1144マイル（約5万122キロ）を飛行し、飛行時間は66時間を超えたことが分かった」とした。

また、「このプライベートジェットが2週間で排出したと推定される温室効果ガスの影響は、平均して78人が1年間に排出する量におおむね匹敵する」とも伝えている。



（THE ANSWER編集部）