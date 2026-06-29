市川由衣、新たな所属事務所を発表 先月25年所属した研音を退所「心機一転、新たな気持ちで」
女優の市川由衣が29日にInstagramを更新。新たな所属事務所を発表した。
【写真】市川由衣、白ビキニ姿がまぶしい
5月31日に更新したInstagramの中で、2003年から在籍していた研音から退所したことを報告していた市川。今回の投稿では、笑顔のソロショットを公開しつつ「6月29日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました」と報告。続けて「心機一転、新たな気持ちで精進して参ります」と意気込みをあらわにしつつ、ファンや関係者に向けて「応援してくださる皆さまに、作品を通して恩返し出来るよう頑張ります。これからもよろしくお願いいたします！」とつづっている。
■市川由衣（いちかわ ゆい）
1986年2月10日生まれ。東京都出身。小学生の頃から読者モデルとして活動し、2003年には『呪怨』で映画デビュー。2006年公開の『NANA2』ではハチを演じた。プライベートでは2015年に俳優、演出家の戸次重幸と結婚。2016年に第1子男児を、2020年には第2子男児を出産している。
引用：「市川由衣」Instagram（@m.shiraishi.official）
【写真】市川由衣、白ビキニ姿がまぶしい
5月31日に更新したInstagramの中で、2003年から在籍していた研音から退所したことを報告していた市川。今回の投稿では、笑顔のソロショットを公開しつつ「6月29日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました」と報告。続けて「心機一転、新たな気持ちで精進して参ります」と意気込みをあらわにしつつ、ファンや関係者に向けて「応援してくださる皆さまに、作品を通して恩返し出来るよう頑張ります。これからもよろしくお願いいたします！」とつづっている。
1986年2月10日生まれ。東京都出身。小学生の頃から読者モデルとして活動し、2003年には『呪怨』で映画デビュー。2006年公開の『NANA2』ではハチを演じた。プライベートでは2015年に俳優、演出家の戸次重幸と結婚。2016年に第1子男児を、2020年には第2子男児を出産している。
引用：「市川由衣」Instagram（@m.shiraishi.official）