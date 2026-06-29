Ｊ２北海道コンサドーレ札幌の新加入選手が２９日、札幌・宮の沢で会見を行った。Ｕ―１９日本代表での活動に臨んでいた、Ｃ大阪から育成型期限付き移籍で加わるＭＦ木實（このみ）快斗（１９）は７月上旬に合流するため不参加も、他の３選手が新天地での強い決意を口にした。

昨季はボスニア・ヘルツェゴビナ１部のＦＫジェリェズニチャル・サラエヴォでプレー。Ｊ１清水への完全移籍を経て、期限付き移籍で加入したブラジル人ＦＷヴィニ・ペイショット（２４）は「１対１が自分の強み。サイドでボールを持った時、カットインしてのシュートもできる。得点やアシストで貢献できれば」と抱負を示した。Ｊリーグでのプレーは初になるが「日本には以前から興味を持っていたので。新しいチャレンジに意欲は高いよ」と意気込んだ。

Ｇ大阪から期限付き移籍で加わったＦＷ唐山（とうやま）翔自（２３）は「ガンバでなかなか思うような日々を過ごせていない中でオファーをもらえて。勝負するしかないと」と札幌入りの決断理由を話した。ストライカーとしてだけでなく、サイドでのプレー経験もある万能型は「コンサドーレはＪ２にいるチームじゃない。Ｊ１昇格に貢献したい」と声を大にした。

Ｊ３群馬から唯一の完全移籍で加わったＤＦ野瀬翔也（２３）は「昇格のために自分の持っている力を全て発揮したい」と言った。河合竜二ＧＭ（４７）が「足元の技術もあり、チームを安定させられる存在」と評するように、１８５センチの長身も生かし、ＤＦリーダーを任せられる能力を持っている。野瀬は「歴史あるクラブでプレーできることにわくわくしている。チャンスをいただいた感謝の思いは、プレーで示すしかない」と口元を引き締めた。

またこの日は８月に始まる２０２６―２７シーズンの陣容も発表された。既存選手ではＭＦ田中宏武（２７）が海外を前提とした移籍のため、契約更新されなかった。またＪＦＬ大分に期限付き移籍しているＭＦ林田友兜（２１）は、同クラブと契約を延長する方向となっている。

チームは７月１日、札幌・宮の沢での練習から、新体制として始動する。