７人組のＫ−ＰＯＰボーイズグループ・ＡＬＰＨＡ ＤＲＩＶＥ ＯＮＥ（アルファドライブワン）が２６日から２８日の３日間、横浜・ぴあアリーナＭＭにて「２０２６ ＡＬＰＨＡ ＤＲＩＶＥ ＯＮＥ ＦＡＮ−ＣＯＮ ＴＯＵＲ［ＳＴＡＲ ＲＯＡＤ］ｉｎ ＹＯＫＯＨＡＭＡ」を開催した。

今公演は、韓国、香港でも開催されるグループ初のファンコンサートツアーでの日本公演。横浜での公演は３日間すべてでソールドアウトを記録し、計約２万５０００人を動員した。

１曲目の「Ｎｅｖｅｒ Ｂｅｅｎ ２ Ｈｅａｖｅｎ」からライブがスタートし、アンコールでは未発表曲の「ＷＥＬＣＯＭＥ ｈｏｍｅ」を披露するなど全１７曲を歌い上げた。

ＪＵＮＳＥＯは「横浜で最高の思い出を作ることができました。これからも毎日最善を尽くします」と語り、ＬＥＯは「日本で初めてファンコンサートができて本当にうれしかったです。夢のような気持ちにしてくれてありがとうございます」と感謝。ＸＩＮＬＯＮＧは「すぐに戻ってきますよ！」とＡＬＬＹＺ（エリズ・ファンネーム）へ“再会”を約束していた。

ＡＬＰＨＡ ＤＲＩＶＥ ＯＮＥはグローバルオーディション番組「ＢＯＹＳ ２ ＰＬＡＮＥＴ」から誕生したＫ−ＰＯＰボーイズグループ。韓国デビュー作「ＴＨＥ １ＳＴ ＭＩＮＩ ＡＬＢＵＭ ‘ＥＵＰＨＯＲＩＡ’」が初動売上１４４万枚超を記録するなど、大型新人として注目を集めている。