横浜でファンコンサートを行ったＡＬＰＨＡ　ＤＲＩＶＥ　ＯＮＥ（ⓒＷＡＫＥＯＮＥ，　Ｐｈｏｔｏ　ｂｙ　Ｋａｚｕｍｉ　Ｗａｔａｎａｂｅ／　Ｋａｋｅｒｕ　Ｔａｋｅｕｃｈｉ）

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　７人組のＫ−ＰＯＰボーイズグループ・ＡＬＰＨＡ　ＤＲＩＶＥ　ＯＮＥ（アルファドライブワン）が２６日から２８日の３日間、横浜・ぴあアリーナＭＭにて「２０２６　ＡＬＰＨＡ　ＤＲＩＶＥ　ＯＮＥ　ＦＡＮ−ＣＯＮ　ＴＯＵＲ［ＳＴＡＲ　ＲＯＡＤ］ｉｎ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ」を開催した。

　今公演は、韓国、香港でも開催されるグループ初のファンコンサートツアーでの日本公演。横浜での公演は３日間すべてでソールドアウトを記録し、計約２万５０００人を動員した。

　１曲目の「Ｎｅｖｅｒ　Ｂｅｅｎ　２　Ｈｅａｖｅｎ」からライブがスタートし、アンコールでは未発表曲の「ＷＥＬＣＯＭＥ　ｈｏｍｅ」を披露するなど全１７曲を歌い上げた。

　ＪＵＮＳＥＯは「横浜で最高の思い出を作ることができました。これからも毎日最善を尽くします」と語り、ＬＥＯは「日本で初めてファンコンサートができて本当にうれしかったです。夢のような気持ちにしてくれてありがとうございます」と感謝。ＸＩＮＬＯＮＧは「すぐに戻ってきますよ！」とＡＬＬＹＺ（エリズ・ファンネーム）へ“再会”を約束していた。

　ＡＬＰＨＡ　ＤＲＩＶＥ　ＯＮＥはグローバルオーディション番組「ＢＯＹＳ　２　ＰＬＡＮＥＴ」から誕生したＫ−ＰＯＰボーイズグループ。韓国デビュー作「ＴＨＥ　１ＳＴ　ＭＩＮＩ　ＡＬＢＵＭ　‘ＥＵＰＨＯＲＩＡ’」が初動売上１４４万枚超を記録するなど、大型新人として注目を集めている。