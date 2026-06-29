グローバルボーイズグループ・ＪＯ１の豆原一成（２４）が２９日、都内で行われた「晴れの国ＯＫＡＹＡＭＡ魅力発見プロジェクト」キックオフ！記者発表会に、千葉県船橋市の非公認ご当地キャラ・ふなっしーと登壇した。

岡山県出身の豆原は、岡山ジーンズのセットアップで登場し“岡山愛”をアピール。「晴れの国」というだけに「地元にいたころ、運動会や文化祭が雨天中止になった記憶がない」と述懐した。

ふなっしーは「好きな食べ物は桃」と公言していることから、今回のイベントに参加。豆原は「岡山なのになぜふなっしー？と思った」と理由を聞き納得していた。

自身のおすすめスポットを聞かれると「岡山駅の近くにある『いらっしゃい亭』。オムライスがＳＮＳ映えするし、味もめちゃめちゃおいしい」と力を込めた。一方のふなっしーは「ブラジリアンパーク 鷲羽山ハイランド」の「スカイサイクル」を推薦。「自転車に乗って見える海は、恐怖と美しさが混じり合ってたまらないです」と笑わせた。

イベントの最後に豆原は、この日深夜に行われるＷ杯で、ブラジルと対戦する日本代表に向けて「でれ応援しとるけ、がんばりんさい！」と岡山弁でエールを送っていた。