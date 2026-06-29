新潟県の市の中で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「長岡市」を抑えた1位は？【2026年調査】
近年、のびのびとした環境を求めて都市部から地方へ移住するシニア世代が急増しており、住まい選びの基準にも変化が見られます。初夏の爽やかな風が吹く今、第二の人生のスタートラインとして多くの人から熱い視線を集める人気の自治体に注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、新潟県の市の中で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「自然が豊かで、四季を感じながら暮らせるからです」（10代男性／岩手県）、「美味しいお菓子や、歴史のある花火大会があるから」（50代女性／埼玉県）、「新幹線が止まるし、生活に必要な物が揃ってるイメージがある」（40代男性／大阪府）といったコメントがありました。
回答者からは、「大規模な総合病院や地域密着型のクリニックが多数集まっているから」（40代女性／埼玉県）、「新潟市は県内でも交通や買い物、医療機関などの生活環境が整っており、老後も安心して暮らしやすそうだと感じました。海や自然も身近にありながら、都市としての利便性もあるため、落ち着いた生活と便利さのバランスが良いと思います」（30代男性／東京都）、「駅周辺の再開発が進んでおり都市化が進んでいる一方で、郊外に行くと自然も多く残っておりバラエティに富んだ生活スタイルが楽しめそう」（50代男性／秋田県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、新潟県の市の中で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：長岡市／48票長岡市は、日本三大花火の一つ「長岡まつり大花火大会」で全国的に有名な街です。信濃川が流れる美しい田園風景が広がる一方、新幹線の停車駅があり利便性も十分。おいしいお米や日本酒などの食文化も魅力で、地域とのつながりを感じながら落ち着いた暮らしを送りたい人から注目を集めています。
回答者からは、「自然が豊かで、四季を感じながら暮らせるからです」（10代男性／岩手県）、「美味しいお菓子や、歴史のある花火大会があるから」（50代女性／埼玉県）、「新幹線が止まるし、生活に必要な物が揃ってるイメージがある」（40代男性／大阪府）といったコメントがありました。
1位：新潟市／105票本州日本海側で初の政令指定都市である新潟市は、高い都市機能を持つ大都市でありながら、すぐ近くに日本海の絶景と豊かな農村が広がっています。フラットな地形が多く、医療機関や大規模商業施設、交通網が整っていることから、シニア世代にとっても暮らしやすい環境が整っています。
回答者からは、「大規模な総合病院や地域密着型のクリニックが多数集まっているから」（40代女性／埼玉県）、「新潟市は県内でも交通や買い物、医療機関などの生活環境が整っており、老後も安心して暮らしやすそうだと感じました。海や自然も身近にありながら、都市としての利便性もあるため、落ち着いた生活と便利さのバランスが良いと思います」（30代男性／東京都）、「駅周辺の再開発が進んでおり都市化が進んでいる一方で、郊外に行くと自然も多く残っておりバラエティに富んだ生活スタイルが楽しめそう」（50代男性／秋田県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)