中村陽喜、父・獅童に気遣い回答悩む「ちょっと待ってください」 夏幹はママっ子からパパっ子に
歌舞伎俳優の中村獅童と息子の陽喜＆夏幹が29日、都内で行われたアジア・ラゲージ『KABUKI』新WEB CM &『KABUKI 14』発表イベントに登壇。“親子でCM共演したいか”という質問が投げかけられ、トークを繰り広げた。
【集合ショット】身長差がカワイイ…！中村獅童＆陽喜＆夏幹
歌舞伎の伝統美を現代の旅へと昇華させた『KABUKI』シリーズから、初のキッズサイズ「KABUKI14」が発売される。きょう29日から公式YouTubeやSNSで公開される同商品のWEB CMには、中村陽喜＆夏幹兄弟が出演。伝統的な舞台を背景にした象徴的なビジュアルとともに、白スーツでダンスに挑戦する姿や歌舞伎衣装での見得など、洋と和が交差する世界観を3分超のショートムービーとして描く。
陽喜は「ちょっと待ってください」と回答に悩む様子を見せ、獅童は「自分が思ったこと、本当のことを言っていいから。作らなくていいから」とフォロー。その後、陽喜は「えっとですね、どちらでも」と答えると、獅童から「陽喜、気を遣ってる？」と質問されうなずく場面も。
一方で夏幹は「出たかったです」と答えた。獅童は「今までは陽喜が超パパっ子で、夏幹の方が超ママっ子だったんですけど、ここ1ヶ月で、なっちゃんがすごいパパっ子になって」と明かし、「歌舞伎座で『子連れ狼』というお芝居をやってたんですけど、それをやってから。だから多分、夏幹が『一緒にやりたかった』というのは本心だと思います」と目を細めた。
【集合ショット】身長差がカワイイ…！中村獅童＆陽喜＆夏幹
歌舞伎の伝統美を現代の旅へと昇華させた『KABUKI』シリーズから、初のキッズサイズ「KABUKI14」が発売される。きょう29日から公式YouTubeやSNSで公開される同商品のWEB CMには、中村陽喜＆夏幹兄弟が出演。伝統的な舞台を背景にした象徴的なビジュアルとともに、白スーツでダンスに挑戦する姿や歌舞伎衣装での見得など、洋と和が交差する世界観を3分超のショートムービーとして描く。
一方で夏幹は「出たかったです」と答えた。獅童は「今までは陽喜が超パパっ子で、夏幹の方が超ママっ子だったんですけど、ここ1ヶ月で、なっちゃんがすごいパパっ子になって」と明かし、「歌舞伎座で『子連れ狼』というお芝居をやってたんですけど、それをやってから。だから多分、夏幹が『一緒にやりたかった』というのは本心だと思います」と目を細めた。