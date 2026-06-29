ジャイアンツなどでプレーしたゴーキース・ヘルナンデス外野手（３８）が２４日（日本時間２５日）に南米ベネズエラ北西部で起こったマグニチュード（Ｍ）７を超える地震により、最愛の妻を亡くしたことを２８日（同２９日）、自身のインスタグラムで明かした。「君はこれからもずっと、僕の人生の女王であり続ける。世界で最も美しく、愛らしく、かけがえのない女性だ」とつづった。

ベネズエラ出身のヘルナンデスは２００５年にアマチュア・フリーエージェントでタイガースと契約。１２年にパイレーツでメジャーデビューし、１８年にはジャイアンツで１４２試合に出場して打率２割３分４厘、１５本塁打、４０打点、８盗塁を記録した。

１９年にレッドソックスを退団して以降はメキシコでプレー。現在は母国ベネズエラのプロ野球「ラ・グアイラ・デルフィネス」に所属。滞在していたラ・グアイラのホテルが地震で崩壊した。チームは近くの球場でアラグア・ティグレスと対戦する予定だったが試合は中断され、選手たちは家族を探すためにホテルへと急行したという。妻のデイシー・マリア・トバル・デ・エルナンデスさんは３６歳だった。

米メディアによると２８日の時点で今回の地震による死者は１５００人に迫り、数千人が行方不明となっているという。