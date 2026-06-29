ミセス『テレビ×ミセス』で名門吹奏楽部の美爆⾳に大興奮！スタジオライブでは「ダンスホール」を披露

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Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』が、6月29日20時55分から放送。今回は、7月18日に放送される『音楽の日2026』からTBSアナウンサーの安住紳一郎と江藤愛が参戦し、ミセスとバラエティ初共演を果たす。

■音楽のプロ・ミセスvs時間管理のプロ・アナウンサー

「小学生が知らない言葉」だけで繋いでいく人気企画「大人しりとり」。今回は言葉のプロである安住アナ・江藤アナが参戦し、番組史上最も高レベルな戦いが繰り広げられる。しかし、そんな高レベルな戦いのなかで、慌てて言葉が出てこないメンバーが…！

さらに、リズム感が重要となる新ゲーム「ぴったり“ヘイ！”ゲーム」がスタート。曲中に「ヘイ！」というフレーズが入る楽曲が流れ、「ヘイ！」という歌詞の10秒前から音が完全に無音になり、挑戦者は「ここだ！」と思うタイミングだけで「ヘイ！」と叫ぶという、リズム感・時間感覚が試される音楽ゲームだ。

音楽のプロであるミセスと、時間管理のプロであるアナウンサーふたりがガチ対決を繰り広げるなか、ドンピシャの奇跡は起きるのか!?

■藤澤涼架、スター候補たちのパフォーマンスを前に号泣

ミセスが全国各地へ足を運び、学校や職場に眠る“未来のスターの原石”を発掘する「スター発掘×ミセス」。今回は文武両道の名門・習志野高等学校編の後編を放送。

名門吹奏楽部が奏でる美爆音にミセスは大興奮。そしてスター候補たちが見せるパフォーマンスを前に、藤澤涼架が号泣…いったい何が…!?

さらに、ボクシング部では最強ボクシング一家とスパーリングをすることに。ミセスのリーサル・ウェポンこと藤澤が真っ向勝負で挑む。

■ミセス、煌びやかな衣装で「ダンスホール」を披露

Mrs. GREEN APPLEの代表曲のひとつである「ダンスホール」を披露。2022年にリリースされ、『第64回日本レコード大賞』の優秀作品賞を受賞し、幅広い世代から愛され続ける大ヒット曲。聴くだけで自然と体が動き出すような明るくポジティブなダンスポップナンバーを、煌びやかな衣装と圧倒的なパフォーマンスで届ける。

■番組情報

TBS系『テレビ×ミセス』

06/29（月）20:55～22:00

MC：Mrs. GREEN APPLE

進行：陣内智則

ゲスト：安住紳一郎 江藤愛 / 渋谷凪咲 出川哲朗 谷口真里

(C)TBS

■関連リンク

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/