美輪明宏さんは見抜いていた…千秋・飯島愛さん・篠原ともえの「前世」 千秋が「ずるーーーーい！」秘話明かす
タレントの千秋が29日までに自身のインスタグラムを更新し、91歳で亡くなった美輪明宏さんとの想い出をつづった。
【写真】若き頃の美しい美輪明宏さん 千秋が想い出をつづる
千秋は「私がまだ20代で不思議ちゃんで、全方位に失礼でバカで、どこの馬の骨ともわからない頃。父のことも世間にバレていなかった頃」に、近しい人を介して聞いたという美輪さんの言葉を紹介。
それは「千秋ちゃん、あの子はいいわね。どれだけ失礼なことを言っても面白い。それはなぜだかわかる？品よ。あの子は品があるから何を言っても下品にならないのよ。育ちがいいのね」というもの。親の反対を押し切って芸能界入りした千秋は「あの時は助かりました。ありがとうございました」と感謝をしたためた。
また、美輪さん、千秋、飯島愛さん（2008年死去）、篠原ともえと4人で共演した際、待ち時間に会話。美輪さんが「私はね、人の前世がわかるのよ」と切り出し、千秋には「あなたはね…シジミ」、篠原には「あなたは…招き猫」、飯島さんには「…マーブルチョコ」と連想。美輪さん自身は「私はね、…天草四郎」で、「ずるーーーーい！自分だけいいやつ、ずるーーーーい！」と大笑いしたという。
千秋は「美輪明宏さん、こんな後輩が言うのも失礼かもしれませんが、とてつもなくチャーミングな方でした。ありがとうございました」としのんだ。また、若き頃の美しい美輪さんの写真を添えた。
この投稿に対して、「ステキなエピソードです」「美輪さんに救われて良かったね」「本当にチャーミングな方ですね」など、多数の声が寄せられている。
【写真】若き頃の美しい美輪明宏さん 千秋が想い出をつづる
千秋は「私がまだ20代で不思議ちゃんで、全方位に失礼でバカで、どこの馬の骨ともわからない頃。父のことも世間にバレていなかった頃」に、近しい人を介して聞いたという美輪さんの言葉を紹介。
それは「千秋ちゃん、あの子はいいわね。どれだけ失礼なことを言っても面白い。それはなぜだかわかる？品よ。あの子は品があるから何を言っても下品にならないのよ。育ちがいいのね」というもの。親の反対を押し切って芸能界入りした千秋は「あの時は助かりました。ありがとうございました」と感謝をしたためた。
千秋は「美輪明宏さん、こんな後輩が言うのも失礼かもしれませんが、とてつもなくチャーミングな方でした。ありがとうございました」としのんだ。また、若き頃の美しい美輪さんの写真を添えた。
この投稿に対して、「ステキなエピソードです」「美輪さんに救われて良かったね」「本当にチャーミングな方ですね」など、多数の声が寄せられている。