北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦（２９日＝日本時間３０日、米国・ヒューストン）でブラジルと対戦する日本代表は２０年前の屈辱を晴らせるか。

史上最多となる５度のＷ杯優勝を誇るブラジルは過去Ｗ杯でアジア勢に負けたことが一度もない。ブラジルが優勝した２００２年日韓大会では中国に４―０で快勝し、０６年ドイツ大会ではブラジルの英雄ジーコ監督が率いる日本に４―１、１０年南アフリカＷ杯では北朝鮮に２―１、２２年カタール大会では決勝トーナメント１回戦で韓国に４―１と過去４度の対戦で引き分けすらも許していない。

特に日本にとって忘れらないのはドイツ大会での屈辱だ。ジーコ監督率いる日本代表は１分け１敗の勝ち点１と未勝利のまま１次リーグ最終戦でブラジルと激突した。前半にＦＷ玉田圭司のゴールで先制すると、王国がスイッチオン。一気に攻勢を強め、すぐに同点とされると、その後も優位に試合を進められて立て続けに失点。終盤にはＧＫを交代させられる屈辱を味わった。

当時イレブンは「ＧＫまで交代されたのはむかつくし、余裕でボール回されて完全に遊ばれていた」と大敗以上のショックを受けていたが、この雪辱を果たすには同じＷ杯の舞台でリベンジするしかない。ブラジルメディア「グローボ」によると、同Ｗ杯に出場した元日本代表ＤＦ三都主アレサンドロは「もちろん日本を応援します。日本がサプライズを起こす可能性はあります」と２０年前のリベンジを期待していた。