脚長っ！ 白石麻衣、ショーパンでパリ街頭に佇む姿に反響
乃木坂46の元メンバーで女優の白石麻衣が28日にInstagramを更新。パリで撮影されたショートパンツ姿のオフショットを公開すると、ファンから「スタイル抜群」「綺麗すぎる！」といった反響が寄せられた。
【写真】白石麻衣、脚長すぎてビビる
白石が投稿したのはパリで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ロングブーツにショートパンツ、ニットトップスを白で揃えた彼女が、街角に佇む様子が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「何この透明感」「スタイル抜群」「その可愛いさ反則だぞ！」「綺麗すぎる！」などの声が集まっている。
■白石麻衣（しらいし まい）
1992年8月20日生まれ。群馬県出身。2011年、乃木坂46の1期生オーディションに合格。2020年5月にグループを卒業すると、以降は女優として活躍。映画『アンダーニンジャ』、ドラマ『最後の鑑定人』（フジテレビ系）、木村拓哉主演の『教場』シリーズ』などの話題作に出演している。
引用：「白石麻衣」Instagram（@m.shiraishi.official）
【写真】白石麻衣、脚長すぎてビビる
白石が投稿したのはパリで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ロングブーツにショートパンツ、ニットトップスを白で揃えた彼女が、街角に佇む様子が収められている。
■白石麻衣（しらいし まい）
1992年8月20日生まれ。群馬県出身。2011年、乃木坂46の1期生オーディションに合格。2020年5月にグループを卒業すると、以降は女優として活躍。映画『アンダーニンジャ』、ドラマ『最後の鑑定人』（フジテレビ系）、木村拓哉主演の『教場』シリーズ』などの話題作に出演している。
引用：「白石麻衣」Instagram（@m.shiraishi.official）