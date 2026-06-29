『テレビ×ミセス』安住アナ＆江藤アナが参戦 リズム感が重要となる新ゲーム始動
29日放送のTBS系バラエティー『テレビ×ミセス』（後8：55）では、7月18日に放送される『音楽の日2026』から安住紳一郎アナと江藤愛アナが参戦し、ミセスとバラエティー初共演を果たす。新音楽ゲームと藤澤涼架の待望のソロ新企画も始動し、今回も盛りだくさんの1時間を届ける。
【番組カット】リズム感が重要となる新ゲームも始動！
「小学生が知らない言葉」だけでつないでいく人気企画「大人しりとり」。今回は言葉のプロである安住アナ・江藤アナが参戦し、番組史上最も高レベルな戦いが繰り広げられる。しかし、そんな高レベルな戦いの中で、慌てて言葉が出てこないメンバーが。さらに、リズム感が重要となる新ゲーム「ぴったり”ヘイ！”ゲーム」がスタート。曲中に「ヘイ！」というフレーズが入る楽曲が流れ、「ヘイ！」という歌詞の10秒前から音が完全に無音になり、挑戦者は「ここだ！」と思うタイミングだけで「ヘイ！」と叫ぶという、リズム感・時間感覚が試される音楽ゲーム。音楽のプロであるミセスと、時間管理のプロであるアナウンサー2人がガチ対決を繰り広げる中、ドンピシャの奇跡は起きるのか。
ミセスが全国各地へ足を運び、学校や職場に眠る“未来のスターの原石”を発掘する「スター発掘×ミセス」。今回は文武両道の名門・習志野高等学校編の後編を届ける。名門吹奏楽部が奏でる美爆音にミセスは大興奮！そしてスター候補たちが見せるパフォーマンスを前に、藤澤が号泣する。さらに、ボクシング部では最強ボクシング一家とスパーリングをすることに。ミセスのリーサル・ウェポンこと藤澤が真っ向勝負で挑む。
Mrs. GREEN APPLEの代表曲のひとつである「ダンスホール」を披露。2022年にリリースされ、第64回日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞し、幅広い世代から愛され続ける大ヒット曲。聴くだけで自然と体が動き出すような明るくポジティブなダンスポップナンバーを、煌びやかな衣装と圧倒的なパフォーマンスをみせる。
【番組カット】リズム感が重要となる新ゲームも始動！
「小学生が知らない言葉」だけでつないでいく人気企画「大人しりとり」。今回は言葉のプロである安住アナ・江藤アナが参戦し、番組史上最も高レベルな戦いが繰り広げられる。しかし、そんな高レベルな戦いの中で、慌てて言葉が出てこないメンバーが。さらに、リズム感が重要となる新ゲーム「ぴったり”ヘイ！”ゲーム」がスタート。曲中に「ヘイ！」というフレーズが入る楽曲が流れ、「ヘイ！」という歌詞の10秒前から音が完全に無音になり、挑戦者は「ここだ！」と思うタイミングだけで「ヘイ！」と叫ぶという、リズム感・時間感覚が試される音楽ゲーム。音楽のプロであるミセスと、時間管理のプロであるアナウンサー2人がガチ対決を繰り広げる中、ドンピシャの奇跡は起きるのか。
Mrs. GREEN APPLEの代表曲のひとつである「ダンスホール」を披露。2022年にリリースされ、第64回日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞し、幅広い世代から愛され続ける大ヒット曲。聴くだけで自然と体が動き出すような明るくポジティブなダンスポップナンバーを、煌びやかな衣装と圧倒的なパフォーマンスをみせる。