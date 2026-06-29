ルメール、シャ乱Qになる？ヒット曲オマージュした曲を歌唱 『ウマ娘』CMに武豊はラーメン店主
ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』で新育成シナリオ「らっしゃい！トレセン軒！ 〜恩返し、始めました〜」がスタートし、あわせて新CMが公開された。武豊とクリストフ・ルメールが出演している。
【動画】シャ乱Qのヒット曲を歌うルメール（笑）ラーメン店主になった武豊
CM「豊かな味わい」篇は、新育成シナリオ「らっしゃい！トレセン軒！ 〜恩返し、始めました〜」にちなみ、ラーメンをテーマにした構成となっている。
『ウマ娘』のCMではすっかりおなじみとなった、ジョッキーの武豊とクリストフ・ルメールが登場。ラーメンをおいしそうにすする武豊。その一口の奥では、過去のCMで見せたさまざまな姿の武さんたちが、豊かな味わいを表現している。
さらにCMで流れているのは、人気ロックバンド・シャ乱Qの1992年のヒット曲「ラーメン大好き小池さんの唄」をオマージュした新録曲。歌唱を担当したのは、なんとクリストフ・ルメール。グルーヴ感たっぷりのバンド姿が見どころとなる。
■撮影現場レポート
CM撮影当日は、武さんがラーメンを食べる冒頭のシーンから撮影がスタート。ラーメンが大好き！と撮影前から意気込んでいたという武さん。本番でも実際にラーメンを口にすると、「美味しい！」と笑顔で次々に麺をすすっていました。
続く撮影では、食べる側から一転、ラーメン店主に扮した武さんがスタジオに登場。凛々しい店主姿にスタジオがどよめくなか、湯切りザルを両手に、CMタイトルでもある「豊かな味わい」をポーズ付きでばっちり決めていただきました。
ルメールさんは、歌唱収録のためまずはレコーディング現場へ。軽快な足取りで収録ブースに入られたかと思うと、冒頭からスタッフも驚くほどの声量を響かせます。歌うたびにレベルアップしていくその歌声に、スタジオのテンションも急上昇。期待を超える素晴らしい仕上がりになりました。
続いて、ルメールさんはバンドシーンの撮影へ。ボーカル、ギター、キーボード、ドラムという一人四役を演じていただきました。個性的で目をひく衣装の数々も、すべて見事に着こなして見せたルメールさん。スタジオに入ってくる姿はまるでファッションショーのランウェイのようで、歓声と拍手が沸き起こるほどでした。
ルメールさんが暖簾をくぐり、武さんのラーメンに驚く最後の場面の撮影では、時間の限られたシーンでテンポよく演技をする必要があり、お二人の阿吽の呼吸が問われる撮影となりました。しかし、さすがのチームワークで、見事撮影成功。お二人の魅力が存分に発揮された撮影は、和やかな雰囲気のまま無事にクランクアップを迎えました。
【動画】シャ乱Qのヒット曲を歌うルメール（笑）ラーメン店主になった武豊
CM「豊かな味わい」篇は、新育成シナリオ「らっしゃい！トレセン軒！ 〜恩返し、始めました〜」にちなみ、ラーメンをテーマにした構成となっている。
『ウマ娘』のCMではすっかりおなじみとなった、ジョッキーの武豊とクリストフ・ルメールが登場。ラーメンをおいしそうにすする武豊。その一口の奥では、過去のCMで見せたさまざまな姿の武さんたちが、豊かな味わいを表現している。
■撮影現場レポート
CM撮影当日は、武さんがラーメンを食べる冒頭のシーンから撮影がスタート。ラーメンが大好き！と撮影前から意気込んでいたという武さん。本番でも実際にラーメンを口にすると、「美味しい！」と笑顔で次々に麺をすすっていました。
続く撮影では、食べる側から一転、ラーメン店主に扮した武さんがスタジオに登場。凛々しい店主姿にスタジオがどよめくなか、湯切りザルを両手に、CMタイトルでもある「豊かな味わい」をポーズ付きでばっちり決めていただきました。
ルメールさんは、歌唱収録のためまずはレコーディング現場へ。軽快な足取りで収録ブースに入られたかと思うと、冒頭からスタッフも驚くほどの声量を響かせます。歌うたびにレベルアップしていくその歌声に、スタジオのテンションも急上昇。期待を超える素晴らしい仕上がりになりました。
続いて、ルメールさんはバンドシーンの撮影へ。ボーカル、ギター、キーボード、ドラムという一人四役を演じていただきました。個性的で目をひく衣装の数々も、すべて見事に着こなして見せたルメールさん。スタジオに入ってくる姿はまるでファッションショーのランウェイのようで、歓声と拍手が沸き起こるほどでした。
ルメールさんが暖簾をくぐり、武さんのラーメンに驚く最後の場面の撮影では、時間の限られたシーンでテンポよく演技をする必要があり、お二人の阿吽の呼吸が問われる撮影となりました。しかし、さすがのチームワークで、見事撮影成功。お二人の魅力が存分に発揮された撮影は、和やかな雰囲気のまま無事にクランクアップを迎えました。