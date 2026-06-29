ヒュー・ジャックマン主演映画『ひつじ探偵団』が、Prime Videoに登場するや否や世界的な人気を博している。

世界の配信ランキングを集計するによると、本作は2026年6月28日付のPrime Videoグローバル映画ランキングで第1位を記録。日本でも映画ランキング第2位に入り、世界・国内ともに人気を集めている。

『ひつじ探偵団』は、2026年5月8日に劇場公開されたミステリー映画。Prime Videoでは6月24日より世界独占配信が開始されており、劇場公開から約1ヶ月半という早さでの配信入りとなった。早期の配信展開によって、劇場で見逃した視聴者にも広く届いているようだ。

本作は、ドイツの作家レオニー・スヴァンによる同名小説を実写映画化するもの。大好きなご主人を殺されたひつじたちが、自ら真相を追いかけるという、なんともユニークな“もふもふ探偵ミステリー”だ。

舞台はイギリスの田舎町。ヒュー・ジャックマンが演じるひつじ飼いのジョージは、愛するひつじたちそれぞれに名前をつけ、性格や個性を理解し、たっぷりの愛情を注いで暮らしていた。毎晩、彼が欠かさず行っていたのは読み聞かせ。なかでもお気に入りは、推理小説やミステリーだった。

ところが、ジョージは知らなかった。ひつじたちがその読み聞かせを心待ちにし、物語を理解し、犯人が誰なのかを推理していたことを──。ある嵐の夜、悲劇が起こり、翌朝ジョージの死体が発見される。事故だとは信じられないひつじたちは、最も賢いリーダーのリリーを筆頭に、独自捜査を開始する。

主人公ジョージ役を演じるのは、『X-MEN』シリーズや『グレイテスト・ショーマン』のヒュー・ジャックマン。共演にはエマ・トンプソン、ニコラス・ガリツィン、ニコラス・ブラウン、モリー・ゴードン、ホン・チャウらが名を連ねる。さらに、ひつじたちの声の出演として、ジュリア・ルイス＝ドレイファス、ブライアン・クランストン、クリス・オダウド、レジーナ・ホール、パトリック・スチュワート、ベラ・ラムジー、ブレット・ゴールドスタイン、リス・ダービーらも参加している。

なおFlixPatrolのランキングは、各配信サービスで表示されるTOP10などの人気ランキングをもとに独自集計したもの。順位に応じてポイントが付与され、1位は10ポイント、2位は9ポイント、以降10位の1ポイントまで加算される仕組みとなっている。実際の視聴回数や売上を示すものではないが、各サービス内での注目度を示す指標として参照されている。

映画『ひつじ探偵団』はPrime Videoにて独占配信中。

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