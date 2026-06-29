中村獅童、陽喜＆夏幹にライバル心燃やす「なんで僕は出ていないのかな」 息子のCMに「僕の気分を若干沈めています」
歌舞伎俳優の中村獅童は29日、都内で行われたアジア・ラゲージ『KABUKI』新WEB CM &『KABUKI 14』発表イベントに登壇。息子の陽喜＆夏幹が出演するCMについてトークを展開した。
【写真】カワイイ…小さな手を振り笑顔をみせる中村夏幹
歌舞伎の伝統美を現代の旅へと昇華させた『KABUKI』シリーズから、初のキッズサイズ「KABUKI14」が発売される。きょう29日から公式YouTubeやSNSで公開される同商品のWEB CMには、中村陽喜＆夏幹兄弟が出演。伝統的な舞台を背景にした象徴的なビジュアルとともに、白スーツでダンスに挑戦や歌舞伎衣装での見得など、洋と和が交差する世界観を3分超のショートムービーとして描く。
イベントでは、CMが披露された後、獅童、陽喜、夏幹が登場。CMのダンスについて問われると、陽喜は「キレはあるんですけども、難しかったです」、夏幹は「楽しかったです」と撮影を振り返った。
獅童はCMには出演しておらず「僕がやったらもっと上手かな。今日はこの人たちのバーターなのでちょっとライバル心といいますか」と冗談交じりで話し、「一生懸命家でも稽古したようで。日本舞踊とは違いますからね」と息子2人が励んでいたことを明かした。
息子が活躍する様子に「親としてはありがたい」と口にしながらも、「いくら親子とは言え、舞台の上に立ったらライバルですし、親子関係というよりも対役者という見方になるので」とライバル心をメラメラと燃やした。
獅童は現在、京都で撮影しているそうで、同イベントのために東京に戻ってきたという。「完成した作品を見て改めて、『あ、自分出てないんだな』と。バーター感が非常に強いのが、なんというか僕の気分を若干沈めていますよね」と話し、会場の笑いを誘った。
【写真】カワイイ…小さな手を振り笑顔をみせる中村夏幹
歌舞伎の伝統美を現代の旅へと昇華させた『KABUKI』シリーズから、初のキッズサイズ「KABUKI14」が発売される。きょう29日から公式YouTubeやSNSで公開される同商品のWEB CMには、中村陽喜＆夏幹兄弟が出演。伝統的な舞台を背景にした象徴的なビジュアルとともに、白スーツでダンスに挑戦や歌舞伎衣装での見得など、洋と和が交差する世界観を3分超のショートムービーとして描く。
獅童はCMには出演しておらず「僕がやったらもっと上手かな。今日はこの人たちのバーターなのでちょっとライバル心といいますか」と冗談交じりで話し、「一生懸命家でも稽古したようで。日本舞踊とは違いますからね」と息子2人が励んでいたことを明かした。
息子が活躍する様子に「親としてはありがたい」と口にしながらも、「いくら親子とは言え、舞台の上に立ったらライバルですし、親子関係というよりも対役者という見方になるので」とライバル心をメラメラと燃やした。
獅童は現在、京都で撮影しているそうで、同イベントのために東京に戻ってきたという。「完成した作品を見て改めて、『あ、自分出てないんだな』と。バーター感が非常に強いのが、なんというか僕の気分を若干沈めていますよね」と話し、会場の笑いを誘った。