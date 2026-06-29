【滅びろ！シール交換】わが子をハブった子のママの策略「わざと偽物入れる」＜第7話＞#4コマ母道場
目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？ 流行の裏でママたちの想いが交錯します。
第7話 何やら気になる話し声
【編集部コメント】
ケイコさん、先生に伝えるまでにもっとヒナちゃんとお話しした方がいいのではないでしょうか。先生も、学校外のできごとについて相談されても困ってしまうでしょうし……。そんなとき、何やら気になる話し声が聞こえてきました。「わざと偽物のシールを持たせている」という衝撃的な話をする人物こそ、ヒナちゃんと喧嘩してしまったリエちゃんのママ、マサミさんだったのです！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第7話 何やら気になる話し声
【編集部コメント】
ケイコさん、先生に伝えるまでにもっとヒナちゃんとお話しした方がいいのではないでしょうか。先生も、学校外のできごとについて相談されても困ってしまうでしょうし……。そんなとき、何やら気になる話し声が聞こえてきました。「わざと偽物のシールを持たせている」という衝撃的な話をする人物こそ、ヒナちゃんと喧嘩してしまったリエちゃんのママ、マサミさんだったのです！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙