23歳ルーキーがPO制して初優勝 谷田侑里香61位/米女子下部ツアー
＜アイランドリゾート選手権 最終日◇28日◇スイートグラスGC（ミシガン州）◇6572ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの競技が終了した。トータル16アンダーで並んだカレイア・ロメロ（米国）とゼン・リーチー（中国）がプレーオフへ。1ホール目（18番パー5）でイーグルを奪ったロメロが優勝した。
【写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
23歳のロメロはエプソン・ツアーのルーキー。先週大会の2位などトップ10入り5回で、ポイントランキングは2位に浮上した。日本勢で唯一、決勝ラウンドに進出した谷田侑里香は4バーディ・5ボギーの「73」。トータル3アンダー・61位タイで終えた。賞金総額は22万5000ドル（約3640万円）、優勝したロメロには3万3750ドル（約550万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
まとめて読める 谷田侑里香の米下部ツアー転戦記
初めてのプロの試合でエース達成→愛車をゲット！ 思い出がつまった大会が“第二の故郷”の締めくくりに【谷田侑里香“最高峰への道”】
谷田侑里香 プロフィール＆戦績
KPMG全米女子プロ リーダーボード
ネリーの稼ぎがスゴい！ 米国女子賞金ランキング
【写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
23歳のロメロはエプソン・ツアーのルーキー。先週大会の2位などトップ10入り5回で、ポイントランキングは2位に浮上した。日本勢で唯一、決勝ラウンドに進出した谷田侑里香は4バーディ・5ボギーの「73」。トータル3アンダー・61位タイで終えた。賞金総額は22万5000ドル（約3640万円）、優勝したロメロには3万3750ドル（約550万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
まとめて読める 谷田侑里香の米下部ツアー転戦記
初めてのプロの試合でエース達成→愛車をゲット！ 思い出がつまった大会が“第二の故郷”の締めくくりに【谷田侑里香“最高峰への道”】
谷田侑里香 プロフィール＆戦績
KPMG全米女子プロ リーダーボード
ネリーの稼ぎがスゴい！ 米国女子賞金ランキング