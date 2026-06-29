男性5人組アイドル歌謡グループ「華MEN組（かめんぐみ）」は29日、公式サイトを通じ、メンバーの橋口巧（タクミ）が喉のポリープの手術を受けるため、8月9日のファンミーティング終了後から一定期間、活動を休止すると発表した。

運営によると、橋口は昨年5月に喉のポリープが見つかり、その後は活動を継続しながら経過観察を続けてきた。しかし、本人と担当医師との協議を重ねた結果、タイミングを慎重に見極めた上で、今年8月に手術を受けることを決断したという。担当医師からは、適切な治療と療養により回復が見込まれるとの説明を受けているとしている。

これに伴い、橋口は8月9日に予定されているファンミーティング終了後から、定期コンサートや各種キャンペーン、イベントステージへの出演を見合わせ、治療と療養に専念する。

運営は「突然のご報告となりましたことにより、ファンの皆さまならびに関係者の皆さまにはご心配・ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。橋口の休養期間中は残る4人のメンバーでグループ活動を継続し、「メンバー一同、タクミの一日も早い回復と復帰を心より願い、引き続き精一杯活動してまいります」と呼びかけた。