中尾明慶、“憧れ”の元プロ野球選手と2ショット披露「羨ましすぎます」「めっちゃ嬉しそう」 子どもの頃は「プロ野球チップス死ぬほど買った」
俳優の中尾明慶（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。元プロ野球選手で、メジャーリーガー・埼玉西武ライオンズの監督などとしても活躍した松井稼頭央氏（50）との2ショットを披露した。
【写真】「めっちゃ嬉しそう」サインボールを手に松井氏との2ショットを披露した中尾明慶
今月から配信開始されているPrime Videoの野球情報番組『MLB NEXT PITCH』のMCを務めている中尾。投稿ではドジャースのユニフォームを着用し、「憧れの松井稼頭央さんからサインボールをいただきました。とても素敵な方でした。子供の頃松井稼頭央さんのカードを引くためにプロ野球チップス死ぬほど買ったなぁ!!」とつづり松井氏との2ショットを公開した。
この投稿にファンからは「凄い縁ですね」「羨ましすぎますー!!!!!!!!!!」「良かったですね〜 プロ野球チップスカードよりゲット難しいしお宝ですよ」「めっちゃ嬉しそう」「サインボール良いなぁ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「めっちゃ嬉しそう」サインボールを手に松井氏との2ショットを披露した中尾明慶
今月から配信開始されているPrime Videoの野球情報番組『MLB NEXT PITCH』のMCを務めている中尾。投稿ではドジャースのユニフォームを着用し、「憧れの松井稼頭央さんからサインボールをいただきました。とても素敵な方でした。子供の頃松井稼頭央さんのカードを引くためにプロ野球チップス死ぬほど買ったなぁ!!」とつづり松井氏との2ショットを公開した。
この投稿にファンからは「凄い縁ですね」「羨ましすぎますー!!!!!!!!!!」「良かったですね〜 プロ野球チップスカードよりゲット難しいしお宝ですよ」「めっちゃ嬉しそう」「サインボール良いなぁ」などのコメントが寄せられている。