対応カメラの1つ「α1 II」

ソニーは6月25日（木）、スマートフォンアプリ「Creators' App」の最新版（ver.3.4）を公開。「モーションフォト」機能を強化した。

Creators' Appは、カメラからスマートフォンやCreators' Cloudのストレージへの素材転送、カメラの遠隔操作、ファームウェアアップデートのサポート機能などを盛り込んだモバイルアプリ。機能によって対応カメラが異なる。

今回アップデートの対象となった「モーションフォト」は、カメラで撮影した動画から、指定の秒数の映像を高画質なまま切り取り、スマートフォンへ転送するという機能。“写真だけでは伝えきれない動きや空気感”を記録できるとする。

従来、同機能ではカメラでつけたショットマークを起点に15秒・30秒・60秒の切り出しに対応していたが、新たに3秒の切り出しが可能になった。

「Creators' App | Creators' Cloud」より

対応カメラは次のとおり。

FX2 α1 II α1（Ver.2.00以降） α9 III（Ver.2.00以降） α7R VI α7R V（Ver.3.00以降） α7S III（Ver.3.00以降） α7 V α7 IV（Ver.6.00以降） α7CR（Ver.2.00以降） α7C II（Ver.2.00以降） α6700 ZV-E1（Ver.2.00以降） ZV-E10 II ZV-1 II RX1R III ILX-LR1