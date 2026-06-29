『銀河の一票』主演・黒木華「すべての伏線を回収していきます」 きょう放送最終回アピール
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第11話が、きょう29日に放送される。先立って黒木のコメントが到着した。
【場面カット】選挙カーから笑顔で手をふるあかり
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
ついに最終話を迎える今夜。転落死した医大の学部長と鷹臣との間で秘密裏に交わされた、ある“約束”を知った茉莉は、ようやく正体が判明した“告発の手紙”の送り主に会いに行く。一方、流星のもとには差出人不明の新たな手紙が届く。そんななか迎える、選挙戦最終日。茉莉、あかり、流星、それぞれがたどり着いた決断とは？50日間に及んだ都知事選の結末は、果たして。
最終話の放送を前に、主演・黒木華からコメントが到着した。黒木は「皆さんから『おもしろい』『毎週泣いてる』と、たくさん声をかけていただきます。私たちが生活する中で実際に直面する問題を取り上げているので、どこか同じ気持ちになって見てもらえているのだと思います。私自身も『本当にいいセリフだな』と思いながら撮影していましたが、蛭田さん（脚本）の強くて優しい言葉がテレビの向こうにも伝わっていると思うと、とてもうれしいです」と、コメント。続けて、「最終話は、すべての伏線を回収していきます。必ず希望を見せてくれる物語になっていると思います。あかりや流星の最終演説をしっかり見届けていただいて、私たちがそれぞれ迎える結末を楽しみにしていてください」と、アピールした。
【場面カット】選挙カーから笑顔で手をふるあかり
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
最終話の放送を前に、主演・黒木華からコメントが到着した。黒木は「皆さんから『おもしろい』『毎週泣いてる』と、たくさん声をかけていただきます。私たちが生活する中で実際に直面する問題を取り上げているので、どこか同じ気持ちになって見てもらえているのだと思います。私自身も『本当にいいセリフだな』と思いながら撮影していましたが、蛭田さん（脚本）の強くて優しい言葉がテレビの向こうにも伝わっていると思うと、とてもうれしいです」と、コメント。続けて、「最終話は、すべての伏線を回収していきます。必ず希望を見せてくれる物語になっていると思います。あかりや流星の最終演説をしっかり見届けていただいて、私たちがそれぞれ迎える結末を楽しみにしていてください」と、アピールした。