交流戦期間の成績の重要性とは

2026年の「日本生命セ・パ交流戦」は、西武の優勝で幕を閉じた。直近では2025年に交流戦を制したソフトバンクが、リーグ戦再開後も好調を維持して逆転優勝を飾っている。こうした事例が交流戦の重要性を物語る一方で、交流戦終了時の成績と最終順位には、実際どの程度の相関があるのだろうか。今回は2021年以降の5年間を対象に、交流戦終了時のパ・リーグ各球団の順位と最終成績を照らし合わせ、その傾向を紐解いていく。

2021年、交流戦終了時に首位だった楽天は、後半戦でやや調子を崩したものの、3位でAクラスを死守。2位だったソフトバンクはその後苦戦を強いられ、最終順位は4位となった。一方、交流戦終了時3位だったオリックスは、ロッテとの熾烈な優勝争いを制し、25年ぶりのリーグ優勝を達成している。この年は、Aクラスに入っていた3チーム中2チームが最終順位でもAクラスを維持した。

2022年の楽天は、前年に続き交流戦終了時点で首位に立つも、その後大きく順位を落とし4位でフィニッシュ。反対に、交流戦終了時2位のソフトバンクは前年の轍を踏まず、首位とゲーム差なしの2位と好成績を残した。また、終了時に3位だった西武はシーズン最終盤まで優勝を争い、そのまま3位を堅持。この年は3チーム中2チームがAクラス入りしただけでなく、シーズン終盤まで優勝を争う熱い展開となった。

2023年以降は、交流戦終了時のAクラス勢が最終順位も維持する傾向が鮮明に

2023年は、交流戦終了時にリーグ首位だったオリックスが独走態勢を築き、リーグ3連覇を達成。同じくAクラスで交流戦を終えたソフトバンクとロッテも、シーズン最終戦までもつれた争いを勝ち抜き、3位以内を守り抜いた。つまり、交流戦終了時のAクラス3球団が、すべて最終順位でもAクラス入りを果たしたことになる。

2024年のソフトバンクは、交流戦終了時の首位から危なげなく戦い続け、4年ぶりのV奪還を達成。2位だったロッテは夏場以降に調子を落としたものの、3位でAクラスを死守した。3位の日本ハムは最終的に2位へ浮上しており、前年と同じく交流戦終了時にAクラスだった3チームがすべて最終順位でもAクラスに入る結果となった。

2025年の日本ハムは、交流戦終了時の首位から優勝争いを演じ、惜しくも2位。2位だったオリックスは、監督交代初年度ながら3位と一定の成果を残した。ソフトバンクは交流戦中に3位へ浮上し、リーグ戦再開後も首位を猛追。日本ハムとのマッチレースを制し、2年連続のリーグ優勝を飾っている。過去2年に比べ順位変動はあったものの、交流戦終了時のAクラス3チームが最終順位でも座を守る結果は3年連続となった。

今季も直近5シーズンと同じ傾向が続くのか、今後の各球団の成績に要注目だ

以上の通り、直近5年間で交流戦終了時にAクラスだった15チームのうち、実に13チームが最終順位でもAクラスに入っている。特に2023年以降の3シーズンは、交流戦終了時のAクラスチームがすべて最終成績でもAクラスを維持している。

その一方で、交流戦終了時の首位チームがそのまま優勝したケースは5年間で2度のみと、Aクラス内での順位変動は珍しくない。さらに、2021、2022年のオリックスや2025年のソフトバンクのように、序盤の苦戦を跳ね除け、後半戦の猛追で逆転優勝を勝ち取ったチームも存在する。特に2022年のオリックスはシーズンを通じて首位に立った日数がわずか3日でありながら、最終戦で劇的な優勝を果たした。2021年のロッテも、交流戦終了時4位から一時は優勝マジックを点灯させるほどの追い上げを見せている。

今季も過去3年と同様、交流戦終了時のAクラス勢が最終順位でもその座を守るのか。それとも、2021年のロッテや2022年のオリックスのように、リーグ戦再開後に猛追を見せるチームが上位を脅かすのか。直近5年続くこの傾向が継続するか、今後の戦いから目が離せない。（「パ・リーグ インサイト」望月遼太）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）