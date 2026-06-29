元テレビ朝日社員の玉川徹氏が２９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。サッカーＷ杯で１次リーグ敗退した韓国代表について、韓国の李在明大統領が韓国代表監督を痛烈に批判したことについて不快感を示した。

番組では、現在開催中のサッカーＷ杯で韓国が１次リーグで敗退したことを取り上げた。韓国は１勝２敗でＡ組３位となり、各組３位となった１２チーム中８チームが決勝トーナメントへ進出できる争いでも１０位にとどまった。

この結果を受けて、韓国代表の洪明甫監督が辞任を表明。また李大統領が自身のＳＮＳで「無能な人を指揮官に選べば結果は火を見るより明らかです」「Ｗ杯出場にも多くの国民の血税と国家的な支援が投入される。Ｗ杯での失敗は組織と人事の失敗によるもの あっけにとられる出来事で 国民の皆様に深い失望を与えた点を誠に申し訳なく思います」と監督を痛烈に批判した。

羽鳥アナは「盛り上がりの裏は失望、残念っていうことになっちゃうんわけですよ」と話を振ると、玉川氏は「『失望、残念』はいいんですよ。そりゃみんな期待しているっていうことはあるし」と前置きしたうえで、「けど国の元首であり、トップである人間がこんなことを言うっていうのはどうかと思いますね。」と不快感を露わにした。

「ある意味、お墨付きになっちゃうじゃないですか。誹謗中傷の。個人の責任にしちゃってるでしょ。『無能な人を指揮官に選べば』って。個人だけじゃないじゃないですか、みんなでやるスポーツなんだから。それを『税金使ってるから』とか。僕はこういうのは許せないですけどね、こういうふうな発言するトップ」とバッサリと切り捨てた。