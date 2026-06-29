歌手の松山千春（７０）が２８日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。同じ北海道出身の先輩歌手のすごさを力説した。

現在、デビュー５０周年記念ツアーを開催中で残りは北海道での２公演を残すのみとなり、この日の放送では同じ北の大地出身の歌手について言及。その中で「我々からみて、やっぱり今、一番大先輩だなと思うのは、やっぱり北島（三郎）さんかな」と大御所の名前を挙げた。「８９歳になられたからなぁ。足腰のほうも、車いすで登場されたりすることが多かったりするんだけどな、やっぱり北島さんには頑張ってもらいたい」とコメント。

歌い手としての力量について力説。「あの声だよな。あのビブラートだよな。あのこぶしの回し方は北島さんしかできないな、っていうのをつくづく感じ取ることができます」とまねできないし、カラオケなどで北島さんの歌を歌うと「どうしても『ここは北島さんの歌い方とはちょっと違うな』と自分でな。ここはもうちょっとこぶしを効かせたほうがいいのかな」と思うことがあるという。

松山の持論ではこぶしがきかせられる人と、こぶしが出ない人がいるそで、歌手仲間ではＴＵＢＥの前田亘輝は「こぶしがきかない」という。「こぶしきかないくせに北島さんの歌を歌わせるんだ。そうするとおかしい。こぶしのない北島三郎はおかしい。笑っちゃうくらいの歌になっちゃう」と意外なエピソードも披露。

それを踏まえて「北島さん、元気でこれからも歌っていただければありがたいなと思います」と願った。