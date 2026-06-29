一見素朴、食べるとワクワク。代々木八幡『ホルン』のクレープはカルピスバターの風味ともちっと食感が抜群
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代々木八幡のカフェ店『ホルン』です。
洗練されて進化中！
そして、人気カフェのクレープとして感度の高い女性たちに評判なのが、代々木八幡『ホルン』。
一見素朴だが、手にするとカルピスバターを惜しみなく使った風味が押し寄せ、食べる前からワクワクしてくる。サクッと噛みしめたのも束の間、グラニュー糖の心地よい存在感とバターがなじんだもちっと感に頬がゆるゆる〜。何というか、ホッとするような安堵感があり、また食べたいと思わせるのだ。
『ホルン』シトロン670円
『ホルン』シトロン 670円 水分量の多い生地を薄く伸ばし、190〜200℃の鉄板で端をパリッと焼く。太白ごま油を使うことで軽やかな仕上がりになるという
そして、シーズナルメニューも気になって仕方がない。これまでのラインナップを聞けば、ピスタチオ、カルダモン、ラムレーズンなどが挙げられて期待値爆上がり！
良い子で楽しみに待つとしよう。
今どきのテイクアウトクレープはかくも品よく個性的。生地の旨さのおかげで、シンプルな足し引きが光り、大人にも刺さるほど奥深さを増している。今後、ますます面白くなりそうだ。
代々木八幡『ホルン』
日常に寄り添うパンやケーキ、焼き菓子、クレープを扱うモダンな1軒。コクのあるカルピスバターを使ったクレープは、定番3種のほか季節限定メニューも。テイクアウトはもちろん、地下のカフェスペースでも楽しめる。
『ホルン』
［店名］『ホルン』
［住所］東京都渋谷区上原1-2-1
［電話］03-6804-8265
［営業時間］10時〜19時（イートイン17時LO）※クレープの提供は12時〜18時
［休日］不定休
［交通］小田急小田原線代々木八幡駅南口から徒歩2分
撮影／西崎進也、取材／飯田かおる
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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。