一見素朴、食べるとワクワク。代々木八幡『ホルン』のクレープはカルピスバターの風味ともちっと食感が抜群

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代々木八幡のカフェ店『ホルン』です。

洗練されて進化中！

そして、人気カフェのクレープとして感度の高い女性たちに評判なのが、代々木八幡『ホルン』。

一見素朴だが、手にするとカルピスバターを惜しみなく使った風味が押し寄せ、食べる前からワクワクしてくる。サクッと噛みしめたのも束の間、グラニュー糖の心地よい存在感とバターがなじんだもちっと感に頬がゆるゆる〜。何というか、ホッとするような安堵感があり、また食べたいと思わせるのだ。

『ホルン』シトロン670円

『ホルン』シトロン 670円 水分量の多い生地を薄く伸ばし、190〜200℃の鉄板で端をパリッと焼く。太白ごま油を使うことで軽やかな仕上がりになるという

そして、シーズナルメニューも気になって仕方がない。これまでのラインナップを聞けば、ピスタチオ、カルダモン、ラムレーズンなどが挙げられて期待値爆上がり！

良い子で楽しみに待つとしよう。

今どきのテイクアウトクレープはかくも品よく個性的。生地の旨さのおかげで、シンプルな足し引きが光り、大人にも刺さるほど奥深さを増している。今後、ますます面白くなりそうだ。

代々木八幡『ホルン』

日常に寄り添うパンやケーキ、焼き菓子、クレープを扱うモダンな1軒。コクのあるカルピスバターを使ったクレープは、定番3種のほか季節限定メニューも。テイクアウトはもちろん、地下のカフェスペースでも楽しめる。

『ホルン』

［店名］『ホルン』

［住所］東京都渋谷区上原1-2-1

［電話］03-6804-8265

［営業時間］10時〜19時（イートイン17時LO）※クレープの提供は12時〜18時

［休日］不定休

［交通］小田急小田原線代々木八幡駅南口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、テイクアウトできる絶品”おとなクレープ”の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『ホルン』の「シトロン」がコレ！カルピスバターの風味が最高（9枚）