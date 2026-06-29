石川県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「輪島市」を抑えた1位は？【2026年調査】
日に日に暑さが増して夜間も窓を開けて涼を取りたくなるこれからの季節は、住まいの防犯や地域の安全性がいつも以上に気にかかるものです。見知らぬ土地を訪れる際や新たな活動拠点を決める上で、夜間でも安心して歩けるような街の雰囲気はとても魅力的に映ります。
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、石川県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「観光地だけど上品な人が多そう」（30代男性／愛知県）、「落ち着いていると思う」（20代男性／愛知県）、「伝統工芸の有名な町で地元の人が多いイメージがあるから」（20代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
回答者からは、「何度も遊びに行ってますが治安がいいです」（30代女性／東京都）、「観光地で賑わいがあるから」（50代女性／長野県）、「観光地としての整備と住宅地のバランスが良く、街全体の管理が行き届いていて安心して暮らせると考えています」（40代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、石川県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：輪島市／37票2位には、能登半島の北部に位置し、伝統工芸「輪島塗」や「輪島朝市」で全国的に有名な「輪島市」がランクイン。日本海の豊かな海と山に囲まれた美しい地域です。古くから受け継がれてきた伝統や人とのつながりが息づいており、互いを見守り合う温かいコミュニティーが極めて良好な治安を保っています。
回答者からは、「観光地だけど上品な人が多そう」（30代男性／愛知県）、「落ち着いていると思う」（20代男性／愛知県）、「伝統工芸の有名な町で地元の人が多いイメージがあるから」（20代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
1位：金沢市／107票1位は、加賀百万石の歴史と伝統が息づく城下町「金沢市」です。兼六園やひがし茶屋街など格式ある観光名所が点在する文化都市で、美しい街並みと歴史的な景観が大きな魅力。県内外から多くの人が訪れる中心地でありながら、落ち着いた雰囲気も併せ持つ、安心感のある街として支持を集めました。
回答者からは、「何度も遊びに行ってますが治安がいいです」（30代女性／東京都）、「観光地で賑わいがあるから」（50代女性／長野県）、「観光地としての整備と住宅地のバランスが良く、街全体の管理が行き届いていて安心して暮らせると考えています」（40代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)