「2部からやっと世界にバレた」ブラジル戦を前に日本ファン歓喜…「マジですごい」「今夏は移籍して欲しい」【W杯】

中村敬斗が英国のデータ会社によるベストイレブンに選出された(C)Getty Images

サッカー北中米ワールドカップはグループステージの全日程が終了。決勝トーナメントに進む32チームが確定し、日本は現地時間6月29日にブラジルと対戦する。そんな中、英国のデータ会社『Opta』の公式サイトによるグループステージのベストイレブンが発表された。

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その11人の中に、4−4−2システムの左サイドバックで日本代表のMF中村敬斗が選出された。アルゼンチンのリオネル・メッシ、フランスのキリアン・エムバペ、ブラジルのヴィニシウス・ジュニオール、ノルウェーのアーリング・ハーランドら精鋭たちが名を連ねる中で、中村はアジア勢唯一の選出となっている。

これにはSNS上のファンから「中村敬斗ベストイレブン入っててやばい」「まさか日本人がここに入って来れるとは 」「とても素晴らしいです」「2部からやっと世界にバレた笑」「マジですごい」「今夏は移籍して欲しい」と、続々とコメントが寄せられた。