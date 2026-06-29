【RG 1/144 量産型ズゴック【再販】】 予約開始：6月29日11時 10月 発送予定 価格：3,300円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 量産型ズゴック」を10月に再販する。6月29日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は3,300円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム」より、水陸両用ＭＳとして数々の劇中シーンに登場する「量産型ズゴック」を、同社のプラモデルシリーズ「RG（リアルグレード）」で商品化したもの。

RGシリーズオリジナルな表現として特徴的な、パーツ分割、細部ディテール、シックな成形色カラーで再現しており、リアリスティックデカールのほか、量産型ズゴック用マーキングを、テトロンシールで付属している。

パーツの選択で、4本爪の腕も再現できるほか、一般兵の同スケールフィギュアが新規造形で付属している。

「RG 1/144 量産型ズゴック」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PP、ABS

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。