１９９０年代の広島を正捕手として支え、２０年の現役生活を送った西山秀二さん（５８）が、捕手目線で見たすごい打者とは−。前回は、最強の右打者にロッテ、中日、巨人、日本ハムで活躍し３度の三冠王に輝いた落合博満氏を挙げたが、最強の左打者には５人の名前を挙げた。まずは「落合さんの左打者版」と表現する２人のバッターについて語った。

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「僕がプロ野球で見た最強の右バッターと言ったら落合さんなんです」。そう話した西山さんは「左バッターで言うなら、金本と前田やと思いますね」と金本知憲選手、前田智徳選手という広島時代の同僚２人の名前を挙げた。

落合選手に関連づけて２人の名前を出したのには理由がある。

「実際にマスク越しに彼らの反応を見てすごいなと思ったのは、落合さんと一緒で、この２人もポイントが本当に近いんです。捕球する寸前にバットが出てくるんですよ。そこで間に合うんかというタイミングで。だから落合さんを左にしたような感じ。落合さんの左打者版が金本と前田なんです」と解説する。

金本選手は西山さんの１歳下で、９１年度のドラフト４位。前田選手は４歳下で８９年度のドラフト４位で広島に入団。その後、２人とは同時代にチームメートとしてプレーしている。

当時の対戦は当然ながら紅白戦などに限られているが「前田は一緒にやってる時からすごいなと思っていた。けど、金本は入ったころはひょろっとしてたし、一緒にやってる時はそこまでは思わなかった」と振り返る。

熊本工高から入団し、プロ２年目で早々と外野のレギュラーを獲得した前田選手は、アキレス腱断裂という大けがを乗り越えて２４年の現役生活を送り、通算２１１９安打、通算打率・３０２を残して名球会入りも果たしている。

一方の金本選手は９４年から広島のレギュラーに定着して主力として活躍。２０００年には３０本塁打、３０盗塁、打率・３１５で史上７人目のトリプルスリーの偉業も達成していたが、西山さんの金本選手への見方が大きく変わったのは、０３年にＦＡで阪神に移籍して以降だったという。

「カープ時代より阪神に移籍してからすごみを増した。これが阪神の４番なんだと。５億とか年俸をもらってね。これが金本なんだって、改めてすごさを感じた」

随一の人気球団に移籍した金本選手は、移籍元年の０３年、０５年にリーグ優勝に貢献し、０５年にはＭＶＰにも選出された。広島時代の９９年から２０１０年までは１４９２試合連続フルイニング出場の世界記録も樹立している。

「スイングの強さもそうだし、ポイントの近いところでどんな球でも対応しようとする。読みであったり、そういう部分での一層のすごみを、公式戦で対戦するようになって初めてというか、一段とというか、改めて、そのすごさが分かりましたね」としみじみと語った。

西山さんの２０年を上回る２１年の現役生活を送った金本選手は、２０１２年の引退まで通算２５３９安打を放ち、通算４７６本塁打を記録した。

「のちに２０００本も打つし、ホームランだって５００本近く打っている。これはやっぱりすごいバッターやなって改めて思いますよ」

“鉄人”に改めて敬意を送った。

さらに「ちょっと特殊なんですよ」として名前を挙げたのは、日本球界から大リーグへと羽ばたきレジェンドとなったあの選手だった。

（デイリースポーツ・若林みどり）

西山秀二（にしやま・しゅうじ）１９６７年７月７日生まれ。大阪府出身。上宮高から１９８５年のドラフト４位で南海に入団。８７年のシーズン途中で広島にトレード移籍。９３年に正捕手となり９４、９６年にはベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。広島の捕手として初めて規定打席に到達して打率３割をマーク。２００５年に巨人に移籍し、その年に引退。プロ在籍２０年で通算１２１６試合、打率・２４２、５０本塁打、３６盗塁。巨人、中日でバッテリーコーチを務めた。