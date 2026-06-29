気象庁によりますと、奄美地方付近にある梅雨前線がきょう（29日）には九州南部付近まで北上し、あす（30日）夜遅くにかけて九州南部付近に停滞する見込みです。

＜画像で確認する＞警報級大雨の時間帯／週間天気予報／週末までの雨シミュレーション

この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、鹿児島県では大気の状態が非常に不安定となっています。このため、鹿児島県では、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風の恐れがあります。

予想される1時間降水量は多い所で、鹿児島県（奄美地方を除く）50ミリ、奄美地方40ミリ、あす朝までの24時間降水量は多い所で、鹿児島県（奄美地方を除く）120ミリ、奄美地方120ミリと予想されています。

その後、梅雨前線は、北上する見込みで、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、鹿児島県では、あさって水曜日（7月1日）から、また警報級の大雨となる恐れがあります。気象庁は、警報級の時間帯の可能性を“早期注意情報”として発表しています。

予想雨量など、これからの気象情報をこまめに確認してください。

＜画像で確認する＞

▼早期注意情報（警報級の可能性の時間帯）

▼週間天気予報（福岡・長崎・佐賀・熊本・鹿児島）

▼雨シミュレーション（きょう明日）

▼雨シミュレーション（7/1-2）

▼雨シミュレーション（7/3-4）