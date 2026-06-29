アシロが４日ぶり反発、イオン保険サービスを代理店とする業務提携締結 アシロが４日ぶり反発、イオン保険サービスを代理店とする業務提携締結

アシロ<7378.T>が４日ぶりに反発している。前週末２６日の取引終了後に、イオン保険サービス（千葉市美浜区）を販売代理店とする業務提携を締結し、個人向け総合弁護士データベース「リーガルメイト」の提供を開始すると発表しており、好材料視されている。



「リーガルメイト」は、個人の顧客が日常生活における法的トラブルに直面した際、弁護士へ即アクセス可能な総合弁護士データベース「ベンナビｃｒｏｗｎ」を、イオン保険サービスの販売チャネル専用のブランドとして提供するもの。イオン保険サービスの強固な個人向け販売チャネルを通じてサービスを提供することで、現在までアプローチできていない個人顧客基盤の開拓につながることが期待されている。



出所：MINKABU PRESS