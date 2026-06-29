「MARVEL Tōkon」、ブレイド、ロキ、デッドプールが参戦決定！PS5&PCでのオープンベータが7月24日～26日開催。デップーは“ジャック・オーポーズ”も披露
【MARVEL Tōkon】 8月6日 発売予定
(C)2026 MARVEL
アークシステムワークスが開発し、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが発売予定の対戦格闘ゲーム「MARVEL Tōkon」に、ブレイド、ロキ、デッドプールが参戦することが明らかとなった。
格闘ゲーム大会「EVO 2026」にて最新トレーラーが公開され、ゴーストライダー率いるチーム「SAMURAI OUTRIDERS」のメンバーが明らかに。ブレイド、ロキ、デッドプールの3名の参戦が決定した。トレーラーではデッドプールによる“ジャック・オーポーズ”などのほか、各キャラクターの戦闘シーンを確認できる。
また、PS5とPCでのオープンベータテストが7月24日から7月26日までの3日間開催されることも発表された。
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