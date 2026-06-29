30周年を迎えたポムポムプリンがいろいろな犬種に変身！ 2026年6月発売「ポムポムプリン わんわんパラダイスマスコット」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、タカラトミーアーツの「ポムポムプリン わんわんパラダイスマスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「ポムポムプリン わんわんパラダイスマスコット」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
ポムポムプリン わんわんパラダイスマスコット
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・「スヤスヤ」
・「くるり」
・「カキカキ」
・「ナニナニ」
・「まったり」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ポムポムプリン わんわんパラダイスマスコット」が見逃せない！
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「ポムポムプリン わんわんパラダイスマスコット」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
30周年を迎えたポムポムプリンが様々な犬種に変身！2026年で30周年という記念すべき節目を迎えた「ポムポムプリン」が、いろいろな犬種に変身した愛らしいマスコットチャームとなって登場しました。 サイズは約3.8cmとなっており、カバンや小物などにつけて持ち歩くのにもぴったりなキーホルダータイプです。 「スヤスヤ」や「くるり」といった、それぞれ異なるポーズや表情を見せるポムポムプリンの可愛らしさをたっぷりと堪能できます。
詳細情報▼商品名
ポムポムプリン わんわんパラダイスマスコット
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・「スヤスヤ」
・「くるり」
・「カキカキ」
・「ナニナニ」
・「まったり」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)