大谷はパドレス戦で先制適時打を放った

【MLB】ドジャース 4ー2 パドレス（日本時間29日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、先制適時打など4打数1安打1打点だった。2連勝に貢献し、チームは同地区ライバル球団との3連戦カードで勝ち越しに成功した。

初回先頭で迎えた第1打席は空振り三振に倒れたものの、0-0で迎えた3回1死二塁の第2打席でキングの変化球を捉え、左翼への先制適時打を放った。外角低めへの難しい球を強振せず、軽打のチーム打撃に徹していた。

デーブ・ロバーツ監督は「（意味合い的に）大きな打点だ、大きな打点」と称えた。さらに「アレックス（フリーランド）は安打で出塁して、ショウヘイが打った。（パドレス先発の）キングは本当にいい投球をしているから、序盤にリードを奪うのは大きかったと思う」と続けた。

その後、5回1死一塁で迎えた第3打席は四球を選び、6回2死二塁の第4打席は松井裕樹投手から空振り三振を喫した。9回は遊ゴロだった。

11日（同12日）の敵地パイレーツ戦では左膝の炎症が判明した。現在もテーピングを巻くなどケアしているとの指摘を受けると、指揮官は「100％ではない。しかしながら、間違いなくプレーはできる状態だ」と強調した。

さらに投手としての次回登板についても言及。「彼は水曜日に投げることになっているが、もし異なる状況になれば、変更するだろう。しかしながら、現状では彼は水曜日に投げる予定だ」。7月1日（同2日）の敵地でのアスレチックス戦での先発を示唆した。（Full-Count編集部）