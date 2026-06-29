マーベル映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」でMJ役を演じる歌手で女優のゼンデイヤ(29)が、パリで行われた同作フォトコールにクリスチャン ルブタンのパンプスとビッグサイズのヴィンテージ・スパイダーマンTシャツだけというコーデで登場し、SNSで話題を集めた。



【写真】ハリウッド女優が着たら高そうに見えちゃう Tシャツ姿のゼンデイヤ

スタイリストのロー・ローチがインスタグラムに出品ページのスクリーンショットを投稿し、このTシャツが今月eBayで購入した34.99ドル(約5500円)の中古品であることを公開。ローチは「スタイルに大金は必要ない」とコメントした。



ゼンデイヤは以前、ヴォーグ誌にファッションの原点について「自分で着るものを決められるくらい大きくなったら、親は好きにさせてくれた。だから完璧なコーデで学校に行く子じゃなかった。幼稚園や1年生の頃から、とにかく好きなものを着ていた。『チーター・ガールズ』に夢中だったから、ヒョウ柄をいっぱい着てたの。チーター柄じゃないけど、当時は違いがわからなかったわ」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）